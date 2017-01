Na afvallen, ­minder druk maken en stoppen met roken is meer bewegen het populairste goede voornemen voor het nieuwe jaar. Een mooie aanleiding voor een portret van sportschoolhouder en sportpromotor Arie Boomsma (42).

Wat moeten we weten over hem?

Domineeszoon uit Marken die tweemaal per jaar met zijn vader een gereformeerde dienst leidt, leest dagelijks de Bijbel en sport iedere dag een uur, had dertien jaar een relatie met zijn styliste, trouwde in 2015 met de achttien jaar jongere yogalerares Romy Houwer, met wie hij een dochtertje kreeg, en presenteert in februari met Pieter van den Hoogenband een theatercollege over succes.

Wat vindt Arie Boomsma van zichzelf?

‘Ik ben ijdel, maar wil ook de maatschappij helpen.’

Wat vinden wij van Arie Boomsma?

Met zo’n lichaam zouden we ook ijdel zijn.

Angela de Jong tv-columnist AD

‘Arie is een ontzettend aardige jongen. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Ik vond het wel flauw dat hij nooit thuis gaf als hij problemen had, zoals met L’Homo. Ik vind hem bij Net5 nog niet echt uit de verf komen. Zijn rol in Kitchen Impossible is tamelijk marginaal. Het format is ook niet vernieuwend. Dat van survival-uitdaging The Island evenmin. Hij krijgt met de komst van Rik van de Westelaken een serieuze concurrent. Ik denk dat hij zich daarom nu meer focust op zijn gym en gezin. Arie’s kracht was dat hij programma’s maakte met zijn hart.