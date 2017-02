PROFIEL — Haar nieuwe boek Killerbody 2 kwam op 1 binnen in de bestseller top 60. Als dj treedt ze drie keer per week op. Fajah Lourens (35) is bepaald geen soapie meer. Aan aandacht geen gebrek, maar vanwaar dan die aangekondigde mediastop?

Dr. IR. Astrid Postma-Smeets – voedingsexpert

‘In haar dieetboeken is Lourens aan de ene kant realistisch: je moet hard werken om slank te blijven en je krijgt hongergevoelens als je minder eet dan je nodig hebt. Aan de andere kant stelt ze 1300-1400 calorieën per dag voor: dat is wel héél erg weinig voor een vrouw om een hele dag op te functioneren en alle benodigde voedingsstoffen binnen te krijgen. Jonge vrouwen worden niet zekerder van zichzelf door het prachtige rolmodel Fajah Lourens. Ook al werkt ze er hard voor, ze heeft ook genetisch geluk met haar krullen, haar mooie huid en haar beeldschone gezichtje. Net als andere afslankgoeroes verspreidt Lourens ook onwaarheden; ze heeft er duidelijk niet voor doorgeleerd en heeft de methode vanuit zichzelf ontwikkeld. Het lijkt alsof ze er veel verstand van heeft, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Overigens geeft ze eerlijk aan dat de methode voor háár goed werkt; daar kun je niks tegenin brengen.’

Lees het hele verhaal op Blendle.