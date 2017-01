Als lievelingetje en vertrouwelinge van haar vader zou Ivanka Trump (35) weleens de meest invloedrijke first daughter uit de Amerikaanse geschiedenis kunnen worden.

Robert Schoemacher, cosmetisch arts

‘Er is overduidelijk gesleuteld aan Ivanka. Haar neus is minstens eenmaal geopereerd. Op foto’s van vroeger zie je op de bovenzijde van haar neus een bobbeltje. Dat is weggewerkt door het bot te versmallen. Ze had van nature al een mooi neusje, maar dat is nu verfijnd. Dit soort correcties doe je normaliter niet, maar wel bij iemand die zó in de belangstelling staat. En ze kan het zich veroorloven. In haar borsten is absoluut een prothese geplaatst omdat ze vroeger weinig had. Ik kan me voorstellen dat ze er niet over praat en de mythe van puur natuur in stand wil houden.’