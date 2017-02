PROFIEL — Ja hoor, daar is er weer eentje: een veertiger die zijn leven rigoureus omgooit. Gelukkig voor vrouw en kinderen zoekt Winston Gerschtanowitz (40) de verandering op werkgebied. Deze week is hij voor het laatst te zien bij RTL4.

Renate Gerschtanowitz-Verbaan – Echtgenote & kersverse SBS6-collega

‘Of we lange keukentafelgesprekken hebben gevoerd over zijn overstap naar SBS6? Nee hoor. Natuurlijk hebben we het wel overlegd, maar hoewel hij als Weegschaal privé nog weleens wat besluiteloos kan zijn, hakt hij zakelijk gezien snel knopen door. Bij RTL4 heerst geen onvrede omdat ze goed begrijpen dat hij bij SBS6 andere kansen krijgt. Het is allemaal binnen een week beslecht. Zolang Win het leuk vindt wat hij doet, heeft hij onuitputtelijk veel energie en maakt hij lange dagen. Af en toe moet hij wel opletten dat hij niet te ver doordraaft, want hij vindt het ook prachtig om op woensdagmiddag naar de hockeytraining van onze zoons te kijken. Soms maakt hij even pas op de plaats om zich te realiseren dat hij voor dat soort privédingen ook tijd wil vrijmaken. Of het knus is dat we nu samen bij dezelfde omroep zitten? Op werkgebied zullen we elkaar niet tegenkomen, maar we kunnen wel samen naar het presentatorendiner. Da’s wel praktisch.’