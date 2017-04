Mars is populairder dan ooit. Elon Musk pompt miljarden in een ambitieus raketprogramma en zelfs NASA lijkt haar aanvankelijke twijfels te laten varen. Maar hoe zit het met Mars One, vijf jaar geleden de feitelijke aanstichter van al dat enthousiasme? Dit jaar moet het Nederlandse initiatief voor een permanente basis toch echt van de grond komen. ‘Het goede nieuws: er is nog nooit iemand gesneuveld onderweg naar Mars.’

Fotografie Clemens Rikken

Wie naar Mars wil, kan via Amersfoort reizen. In een kantoorgebouw tegenover het NS-station zetelt Mars One, het ruimtevaartinitiatief dat in 2012 wereldwijd een mediasensatie veroorzaakte. Oprichters Bas Landsdorp en Arno Wielders kwamen met de oplossing voor de torenhoge kosten van een bemande Mars-missie: maak er een enkele reis van. De respons was overweldigend, vanuit de pers, maar ook van Mars-enthousiastelingen. Zij zagen plotseling een onmogelijk gehouden droom werkelijkheid worden: een toekomst voor zichzelf op de rode planeet. Enkele duizenden mensen maakten het inschrijvingsgeld over om voor uitzending in aanmerking te kunnen komen.

We zijn vijf jaar verder en iets van dat enthousiasme is wel geluwd. Er verschenen steeds meer kritische artikelen over de haalbaarheid van Mars One. De ruimtewetenschap sprak haar bezorgdheid uit over het gemak waarmee de organisatie over sommige serieuze hobbels sprong. Wat niet meehielp, was het steeds maar naar achteren schuiven van belangrijke deadlines. Zou aanvankelijk in 2016 een onbemande missie plaatsvinden, de eerste door M1 geboekte raket wordt nu op z’n vroegst in 2022 gelanceerd.

Al met al zou 2017 wel eens een cruciaal jaar kunnen worden voor Mars One. In juni 2016 voerde NASA tests uit voor de raket die een crew naar Mars moet brengen. Afgelopen september ontvouwde entrepeneur-met-diepe-zakken Elon Musk het masterplan voor zijn ruimtereisbureau SpaceX. M1 kan niet achterblijven. In 2017 gaan ze de veertig mannen en vrouwen aanwijzen die zich de komende jaren in teams van tien gaan voorbereiden op de uitdagingen van een permanent verblijf op een andere planeet. Daarvoor moeten er wel eerst zestig afvallen.

Lees het hele artikel op Blendle.