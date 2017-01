Thailand doet zijn best ‘het land van de glimlach’ te zijn; een veilig paradijs waar de mensen altijd vriendelijk en behulpzaam zijn. Maar achter de schermen hebben maffiabazen en corrupte politieagenten er grote invloed op het dagelijks leven, waar afrekeningen en schiet- partijen aan de orde van de dag zijn. ‘Als je een beetje rondvraagt bij de taxichauffeurs, heb je snel een wapen gevonden.’

Voor veel toeristen is Thailand de ideale locatie voor een exotische vakantie. De zon schijnt er altijd, de stranden zijn er parelwit, de mensen hebben er betoverende glimlachen en zelfs voor de meest zuinige Nederlander zijn de prijzen er aangenaam. Dat is in ieder geval het beeld dat veel vakantiegangers hebben.

Achter al die vriendelijkheid verschuilt zich een donkere waarheid. Thailand is tevens een land met verontrustend veel vuurwapengeweld. Schietpartijen en bizarre moorden zijn er een bijna wekelijks ritueel. Met 7,48 vuurwapendoden per 100.000 inwoners in 2013 komen er volgens de Universiteit van Washington zelfs twee keer meer mensen door kogels om het leven dan in het wapengekke Amerika. Het land heeft bovendien het hoogste aantal vuurwapendoden van Azië. Er komen 50 procent meer mensen door kogels om het leven dan in de Filippijnen, althans voordat president Duterte zijn landgenoten opdroeg drugscriminelen te vermoorden.

