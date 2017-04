Sidney Vollmer (33) is zó klaar met Facebook en WhatsApp dat hij zijn accounts verwijderd heeft, en er een boek over schreef: On/Off – Op zoek naar balans in digitale tijden. ‘Jarenlang was ik een brave gebruiker die gegevens weggaf aan een bedrijf dat mijn aandacht als product verkocht aan adverteerders.’

Illustratie Kakhiel

Jarenlang was ook ik een brave gebruiker/product, die ettelijke uren en gigabytes aan gebruikersgegevens weggaf aan een bedrijf dat zich keer op keer heeft laten zien als toxisch, moeilijk te reguleren en hypocriet terwijl het mijn aandacht als product verkocht aan adverteerders. Maar na tien jaar gebruik durf ik de stap te zetten. Ik verwijder vlak voor publicatie van mijn boek mijn account. Of dit een kleine of grote verandering is, laat ik graag aan de lezer. Ik heb het, na een afscheidsberichtje, met één klik gedaan. Lijkt je dat te heftig? Probeer dan deze stapsgewijze af kickmethode.

Fase 1: verleidingen verminderen

Ik vraag een download van mijn profiel aan als archief. Wie weet kan ik, of een bedrijf, er in de toekomst nog eens iets moois mee.

Ik verwijder al mijn foto’s. Nu plaatste ik al niet veel foto’s, maar ook die verwijderen stript persoonlijkheid van de pagina en dempt verleiding. Ik verbreek als eerste connecties met mensen van wie ik het ’t minst erg vind als we van elkaar wegdrijven. Het verzamelen van die connecties is deels een blijk van waardering of interesse voor de mensen in kwestie geweest, maar eigenlijk ook niet veel meer dan de zo subtiel gestimuleerde behoefte om meer knikkers in mijn viskoffer te hebben.

Ik zorg dat niemand een berichtje op mijn pagina kan plaatsen en dat niemand me ongevraagd kan taggen in berichten of foto’s.

Ik kopieer verjaardagen van vrienden naar een andere kalender.

Ik accepteer geen nieuwe connecties en stuur de mensen in kwestie na hun vriendschapsverzoek een korte toelichting.

Fase 2: verwijzingen voor connecties

Ik vervang mijn profielfoto voor een non-descript plaatje. In de omschrijving bij de profielfoto, alleen te lezen voor mijn connecties, voeg ik een tekst in het Nederlands en Engels toe: ‘Ik ben van Facebook af.’ Ik voeg gegevens toe over waar ik wel te bereiken ben. Waarom vervang ik de profielfoto? Een profielfoto is het meest persoonlijke dat je deelt op Facebook. Onderzoek wijst uit dat je daar het meest gevoelig bent voor bevestiging. Dus toont Facebook de nieuwe profielfoto aan zoveel mogelijk mensen, zodat je een zo groot mogelijke bevestiging krijgt en je dus langer bij hen zult blijven. Een groepsbericht sturen naar honderden connecties wordt door die mensen juist als spam ervaren.

Ik verwijder na enige tijd alle overige connecties met vrienden en kennissen. Zo zorg ik ervoor dat niemand anders mijn naam kan claimen en een nepprofiel met mijn naam kan openen op Facebook.

Ik maak het onmogelijk voor niet-connecties om een berichtje naar me te sturen op Facebook.

Fase 3: semi-verwijderen

Ik verander mijn wachtwoord in iets wat ik niet kan onthouden en log uit. Daarmee voorkom ik dat ik ooit alsnog weer kan inloggen en mijn profiel opnieuw zou gaan aanvullen. Hiermee is niet mijn échte profiel verwijderd, noch de gegevens die Facebook over me verzameld heeft, maar toch. Het komt in de buurt.

