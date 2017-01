Journalist Ryan Claus:

‘Tussen 2003 en 2013 heb ik talloze stand-upcomedyavonden bijgewoond. Niet omdat ik nu zo’n groot comedy-fanaat ben, maar omdat mijn beste vriend op zijn 16de voor het eerst de grote stap waagde om zijn vlijmscherpe gevoel voor humor letterlijk een podium te geven. Op zijn vraag “Denk je dat ik comedy moet proberen?” antwoordde ik destijds nog “Lijkt me geen goed idee”. Een paar jaar later was Dara Faizi het meest veelbelovende comedy-talent van Nederland. “Zie je wel, wat zei ik je?” Hij trapte er niet in. Na elf jaren vriendschap overleed Dara plots, waarna een open mic op mijn eigen bucketlist terechtkwam. Drie jaar verder heb ik eindelijk genoeg moed verzameld, met een smakelijk verhaal als resultaat én een eerbetoon aan mijn vriend.’

