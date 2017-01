Deze week in Nieuwe Revu (nr. 2, 2017)

– Hillis en Holleeder. Partners in crime Stanley Hillis en Willem Holleeder zijn volgens het OM verantwoordelijk voor de liquidatiegolf die Nederland sinds de eeuwwisseling teistert. Portret van een tweekoppig monster. (Nieuws)

– Martin Koolhoven: ‘Ik had allang wereldberoemd moeten zijn’ (Interview)

– Op pad met de rattenvanger van Rotterdam (Nieuws)

– Meindert Talma, Nederlands onbekendste popster (Nieuws)

– Met Fikkie naar de honden-show (Nieuws)

– Wie denkt Peter Jan Rens wel dat hij is? (Nieuws)

