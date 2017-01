Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

– Thailand wapenparadijs. Zon, zee, seks… en 10 miljoen vuurwapens. De maffia is de baas in Bangkok, waar schietpartijen aan de orde van de dag zijn. (reportage)

Verder in editie 4 van Nieuwe Revu:

– Oh oh Paramaribo: ‘Suriname stort als een kaartenhuis in elkaar’ (reportage)

– Voedselfraude: hoe oplichters met levens spelen (onderzoek)

– Groot interview Tom Holkenborg: ‘Mijn ego zat me in de weg’ (interview)

– ‘Trouwen als maagd was het belangrijkste’ – drie portretten van jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen. (interviews)

– Kitesurfer Ruben Lente is terug in het water. (fotoreportage)

– Neerlands Hoop: Ans Hekkenberg, ambassadeur van het Techniekpact. (interview)

– Wat moet je zien op het IFFR? (film)

– Super Pop van Jett Rebel: 3 sterren (recensie)

– Ozcan Akyol: ‘Extreemrechts duldt geen tegenspraak meer’ (column)

– Column Leon Verdonschot: ‘Trump aan de macht is een rampzalige werkelijkheid’ (column)

– Marith Iedema: ‘Als je schrijft over seks, krijg je de vreemdste verzoeken’ (column)

– Herman Brusselmans fileert Jandino Asporaat (column)

