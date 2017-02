Deze week in Nieuwe Revu (nr. 6, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Coffeeshops op slot – softdrugsgebruikers worden door de massale sluiting van coffeeshops in de handen van illegale straatdealers gejaagd. Met levensgevaarlijke gevolgen. ‘De poort naar de hel is geopend.’ (reportage)

Verder in editie 6 van Nieuwe Revu:

– Bas van Toor: ‘Eigenlijk ben ik al hartstikke dood’ (interview)

– Willem Merk, de Vluchtende Hollander (reconstructie)

– Beuken met Bökkers, de ruigste rockband van Salland (reportage)

– Wie denkt Fajah Lourens wel dat ze is? (portret)

– Neerlands Hoop: Floor Jansen, zangeres van Nightwish (interview)

– Man en hobby: een vliegtuig in je tuin, waarom ook niet? (fotorepo)

– Marcel van Roosmalen ging op campagne met de PvdA (reportage)

– Hoofdredacteur Jonathan Ursem: ‘Wilders en Trump maken de wereld een stukje lelijker’ (column)

– Özcan Akyol: ‘Er is geen politicus die aan mijn moeder denkt’ (column)

– Leon Verdonschot: ‘Republiek Amsterdam? Daar valt wel iets voor te zeggen’ (column)

– Herman Brusselmans: ‘Jules Deelder heeft nog nooit een spuit speed van dichtbij gezien’ (column)

– Marith Iedema: 10 jaar Wasteland, waar alles mag en kan (column)

– Maxim Hartman: ‘Après-skihutten vol hossende Nederlanders zijn de hel’ (column)