De volgende uren passeert zijn doelgroep de revue. Blue collar zouden ze in Amerika zeggen, en veel gezinnen. ‘Ik ben de enige die nog games verkoopt, dan heb je een functie in een dorp waar geen Mediamarkt is. Mensen kunnen het online bestellen, maar ik denk dat ze het wel prettig vinden om het hier op te kunnen halen. En misschien speelt de gunfactor ook wel een rol, maar het liefst wordt me niks gegund. Ik wil het gewoon op eigen kracht verdienen.’

Vaste klanten die al tien jaar elke week een film huurden, kwamen plots niet meer. ‘Komt zo’n gozer op een gegeven moment binnen en vraagt: “Heb je nog wat nieuws?” Laat ik hem wat dingen zien, zegt ie: “Die heb ik al gedownload, die heb ik al gedownload.” Ik zei: “Als je het niet erg vindt, help ik jou niet. Als je me in mijn eigen winkel voor schut gaat zetten…” ’

Met een all-you-can-watch-abonnement betalen klanten nu een vast bedrag per maand en mogen dan meenemen wat ze willen, zolang ze willen. ‘Ik ben dat begonnen toen Netflix eraan zat te komen. De kunst is de klanten die hier al jaren komen binnen te houden, en dat lukt nog steeds aardig.’ De abonnementen leveren hem een basisbedrag per maand op waarmee hij zijn nieuwe titels inkoopt.

