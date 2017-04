Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Dirk Kuyt – Vriend en vijand over de haperende motor van Feyenoord. (reportage)

Verder in editie 16 van Nieuwe Revu:

– Het laatste taboe: mishandeld worden door je vrouw. ‘Ik was bang dat ze me zou vermoorden.’ (reportage)

– De Facebook-val. Waarom we allemaal onze Facebook-account op moeten zeggen. (reportage)

– Trijntje Oosterhuis: ‘De tijd is rijp voor Nederlandstalig.’ (interview)

– Heelmeesters: persoonlijke fotoreportage van Clemens Rikken over alternatieve genezers. (fotorepo)

– Neerlands Hoop: waterondernemer Sid Vollebregt. (interview)

– Wie denkt Dionne Stax wel dat ze is? (portret)

– Jonathan Ursem: ‘Als Feyenoord kampioen wordt, dan ligt dat maar aan één man: Dirk Kuyt.’ (column)

– Jerry Hormone: ‘Ik gebruikte Tinder als een soort Airbnb.’ (column)

– Özcan Akyol: ‘Eindeloos ouwehoeren over ditjes en datjes, je zal maar schoolpleinmoeder zijn.’ (column)

– Herman Brusselmans: ‘Eva Braun bedroog Hitler met iedereen die over geslachtsdelen beschikte.’ (column)

– Leon Verdonschot: ‘Weg met die bierfiets!’ (column)

– Marith Iedema: ‘Wie vrouwen ziet als zwakke wezens waarvan je niks te vrezen hebt, is naïef.’ (column)

– Maxim Hartman: ‘Porno is fastfood met zwak zaad als gevolg.’ (column)