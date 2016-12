Aan een van de andere tafels gaat het weer over alle bridgeclubs die Diemen rijk is. Jos en Joke praten honderduit over alle verschillende verenigingen in het dorp. ‘Er is geen haat en nijd hoor, tussen Sans Atout en Diemen Noord. Sommigen zitten zelfs bij allebei de verenigingen. Prachtig toch,’ vertelt Joke nog maar eens. Ah ja, dus het is niet net als met het voetbal, dat er haat en nijd is in de bridgewereld? ‘Nee joh, hier is helemaal geen strijd.’

Dat zou wat zijn, toch? Dat er ineens in Diemen een raam van iemand van Sans Atout beklad wordt met de tekst ‘Wij Zijn Diemen Noord, Wij Zijn de Beste!’ ‘Nee. Zo gaat dat niet bij ons.’ Oké. Ons gesprek wordt onderbroken door Nico, die de les van vandaag eindelijk begint. Iedereen gaat achter een tafel zitten en draait zich naar het scherm van de beamer toe. Jos en Joke luisteren aandachtig en kijken onafgebroken naar wat de docent hen vertelt over het spelplan van de verdediging bij het bridgen.

Een paar tafels verder is een vrouw driftig mee aan het schrijven. Nog een tafeltje verder zit een meneer met zijn handen op zijn buik en zijn ogen dicht – om zich te concentreren op het luisteren, hij krijgt het voordeel van de twijfel. Nico vertelt enthousiast, en stelt vragen aan zijn publiek. Al vragend en uitleggend komt hij langzaam tot een paar spelsituaties die hij ook weer bespreekt met de, pakweg, vijftig mensen voor hem. Overal om me heen zitten er mensen driftig te knikken. Er wordt een vraag gesteld. En nog een. Achterin de hoek steekt een mevrouw haar hand op, maar trekt hem verlegen toch weer terug. Een minuut later stelt ze haar vraag toch. Na een uur praten over schoppen, klaveren, partners, voorzetten en afslaan is het pauze. Zometeen kan het echte werk beginnen. Bartolo loopt bijna huppelend tussen de tafeltjes door. Nico komt naar me toe gelopen. ‘Ja, Martijn, nu komen er nog een aantal mensen bij, die het ochtendprogramma niet bijgewoond hebben. Die komen alleen voor het bridgen zelf.’ Die hebben geen lessen meer nodig?

‘Nou, dat denken ze!’ Ah, maar hoogmoed komt ook hier bij Sans Atout voor de val, toch? ‘De tijd zal het uitwijzen. Maar sommigen vinden het ook wel een lange zit natuurlijk, vanaf half twaalf, twaalf uur af.’ Want tot hoe laat gaat dit door? ‘Tot vijf uur.’ Oh, ja. Dat is nogal lang, ja.

‘Soms krijg je ook ineens een berichtje binnen van eh, Marijke is over leden, of zoiets’

‘Maar mensen komen ook voor de gezelligheid, hoor. Kijk, iedereen is hier wel een beetje van dezelfde leeftijd, zal ik maar zeggen. En soms, nou ja, soms dan krijg je ook ineens een berichtje binnen van eh, Marijke is overleden, of zoiets. Nou, dat wisten wij dan al, want dan was zo iemand al een tijdje niet op de club. En dat voorspelt in deze leeftijdscategorie vaak niet veel goeds.’ Als iedereen voorzien is van koffie wordt verteld dat er nog een extra bridger is ingevlogen voor de minder getalenteerde groep bridgers, dus dat die toch nog met precies genoeg mensen zijn. De betere bridgers van Sans Atout en Diemen Noord hebben pech: die zijn niet met genoeg, dus daar moet iemand met een blinde set meekaarten. Het is niet anders, verzekert Bartolo ons. Dan wenst hij iedereen een fijne middag vol bridgeplezier en gaat er nog een keer een bel. De zaal wordt stil. Aan sommige tafeltjes worden af en toe wel wat woorden gewisseld, maar over het algemeen is het tijdens het spelen behoorlijk rustig in De Schakel: het blijft natuurlijk wel bridgen zonder een praatje.