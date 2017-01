Misdaadjournalisten Vico Olling en Martijn Haas: ‘De afgelopen twee jaar hebben we een zoektocht naar de in 2011 geliquideerde Stanley Hillis ondernomen. De Ouwe – bekend van het interview door Sonja Barend in 1985 waarin hij met plaksnor, pruik en grote donkere zonnebril optrad – groeide in de jaren 90 uit tot een ware grootmacht van crimineel Nederland, met Mink Kok aan zijn zijde.

Tijdens de vele interviews voor ons boek De Kouwe Ouwe, dat deze week verschijnt, kwam Hillis in anekdotes naar voren als geniale bankrover, als brute leider en als gulle vriend. Het stuk dat in deze Nieuwe Revu staat, laat de hiërarchie zien tussen Hillis en Willem Holleeder. Het artikel biedt een mooi inkijkje in de slangenkuil die de Amsterdamse onderwereld was, en misschien nog steeds wel is.’