Steeds meer Nederlanders genieten ervan om regelmatig in een puppy te transformeren. Compleet met hondenmasker en buttplugstaart laten ze zich door hun baasje vertroetelen en soms gewillig berijden door andere human pups. Revu ging op snuffelstage.

Fotografie Marten van Dijl



‘Hallo, ik ben Dan uit Toronto en ik zie mezelf als een prachtige bulldog van een jaar of twee.’ ‘Dag allemaal, mijn naam is Blue. Ik ben een Husky en deels een varken en ik kom uit Denemarken.’ Achterin de tl-verlichte gay bar is de puppy play-workshop zojuist begonnen. Een voor een stellen de mannen zich aan elkaar voor en vertellen daarbij wat voor soort hond ze zijn. Sommigen doen dat zittend op handen en knieën. Holle rug, kont naar achteren. Zoals Adam uit Londen, wiens knokkels rusten op de rubberen matten waarmee de harde ondergrond is bedekt. Al ruim een jaar vindt hij het heerlijk om zich als een puppy te gedragen. Tot welk ras hij behoort, weet hij niet. Maar dat hij er zin in heeft, spat van zijn vrolijke gezicht af.

Puppy play is een BDSM-rollenspel waarbij de deelnemers in de rol kruipen van een onderdanige pup of het dominante baasje, in de scene ook wel handler of trainer genoemd. Al dan niet getooid in een (obscure) hondenoutfit vermaken de human pup en de handler zich gedurende het spel met typische hondenactiviteiten, zoals apporteren, commando’s aanleren, spelen met piepend speelgoed en ravotten met andere mensenhonden. Seks is optioneel, maar niet vanzelfsprekend.

Sparky

In Nederland is puppy play bezig aan een enorme opmars. Harde cijfers zijn er niet, maar naar schatting zijn er in ons land honderden menselijke pups en handlers, die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor een gezellige playdate. Het rollenspel wordt meestal gespeeld in huiselijke kringen, in speciaal ingerichte puppyruimten op fetisjevenementen of in gaybars. Zo ook vandaag in homobar Eagle Amsterdam in de hoofdstedelijke Warmoesstraat.

De nagenoeg lege kroeg is deze middag alleen toegankelijk voor de zestien puppy play-cursisten, een internationaal gezelschap van geroutineerde pups en baasjes, geïnteresseerde leatherboys en een enkele onervaren belangstellende.

De bijeenkomst staat onder leiding van Master Olivier (spreek uit als Oliefjee), een prijswinnende dominante sadist daddy uit de VS. ‘If there’s no screaming, it’s no fun,’ luidt de lijfspreuk van de gezette, kale Amerikaan met zwartgrijze baard. ‘Zonder BDSM zat ik waarschijnlijk in de gevangenis. Ik ben een ruige speler. Als het geen pijn doet, vind ik er niks aan. Gelukkig zijn er mensen die ik mag slaan en snijden, zodat ik die donkere energie kan loslaten,’ aldus de ervaren BDSM-instructeur, die tijdens de ruim twee uur durende workshop alle do’s and don’ts van puppy play behandelt. De cursus wordt afgesloten met een zogeheten mosh pit. Daarover later meer.

De Amerikaanse fetisjgoeroe wordt geflankeerd door Sparky, die naast hem op de grond zit. Sparky, herkenbaar aan zijn geblondeerde bloempotkapsel en z’n heldere zaadvragende ogen, is al zes jaar de vaste pup van Master Olivier. Hij omschrijft zichzelf als een oude Jack Russell, die ook wel ondeugend kan zijn. Omdat hij nauwelijks op z’n plek kan blijven zitten, wordt hij regelmatig verbaal en non-verbaal gecorrigeerd door zijn meester. ‘Down boy!’ Bewapend met een zweep gebiedt Olivier iedereen om als een hond te gaan zitten. Braaf volgen de cursisten het commando op. Niet veel later zitten zestien mannen op handen en knieën in een kringetje op de rubberen vloertegels. Olivier stapt van z’n kruk en loopt naar het midden van de kring.

‘Kijk recht voor je uit. Wat zien jullie?’

‘Je reet!’ reageert Sparky ad rem. De groep schatert het uit. Ook Master Olivier kan zijn lach nauwelijks bedwingen. Hij herpakt zich snel en houdt zijn hand op ooghoogte van de geknielde mannen om aan te geven tot welke hoogte de pups kunnen kijken. ‘Zodra ze in hun rol kruipen, zijn ze niet bezig met de wereld om zich heen. Als handler ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je pup. Daarom is het belangrijk om zelf te ervaren wat je pup ziet tijdens het spel.’

‘Veiligheid is een van de belangrijkste dingen binnen puppy play,’ vertelt Master Dave (48), mede-organisator van de workshop. Deze forse Engelsman loopt meer dan twintig jaar mee in de Amsterdamse gay-fetisjscene en is zelf handler van twee menselijke viervoeters. Sinds puppy play vanuit de VS naar ons land is overgewaaid, heeft hij de gemeenschap flink zien groeien.

Die ontwikkeling juicht de Brit toe, maar heeft volgens hem ook een keerzijde. ‘Lang niet iedereen beschikt over de juiste kennis. Daardoor gebeuren er soms ongelukken.’ Zo maakte hij in Berlijn mee dat er echt hondenvoer werd uitgedeeld aan de mensenpups.

‘Dat is absoluut niet geschikt voor menselijke consumptie en kan leiden tot gezondheidsproblemen.’

Buttplugstaart

Omdat het binnen de BDSM-wereld veel mensen ontbeert aan deskundigheid, richtte Dave een aantal jaar geleden de Amsterdam Kink Academy (AKA) op. Deze non-profitorganisatie probeert onervaren fetisjisten en sm-fanatiekelingen bij te brengen hoe ze op een veilige en verantwoorde manier met elkaar kunnen spelen. Zo kun je bij AKA onder meer workshops elektro, cock & ball-torture en puppy play volgen.

Cursisten Bas (39, pupnaam Milo) en Daniël (38) zijn redelijk ervaren spelers. De teksten op hun matchende shirts – ‘Pup’ en ‘Pup Trainer’ – laten geen misverstand bestaan over de onderlinge rolverdeling. ‘Hij kwam op handen en voeten naar me toe gekropen, legde zijn pootje op mijn been neer en de rest is geschiedenis,’ vertelt handler Daniël over hun eerste ontmoeting, ongeveer een jaar geleden. Sindsdien komen de twee ongeveer wekelijks bij elkaar over de vloer.

‘Dan lig ik bijvoorbeeld verkleed als pup naast hem op de bank film te kijken. Ik eet ook uit een voederbak en heb een eigen hondenmatras om op uit te rusten,’ vertelt Milo openhartig. Om zijn nek hangt een dikke donkerbruine halsband en een blauwe katoenen zakdoek. Zijn outfit wordt gecompleteerd door een zwart leren hondenmasker.

‘Pas als ik die opzet, kom ik echt in de juiste stemmig.’

Puppy ben je namelijk niet 24 uur per dag. ‘Afgezien dat het veel energie kost, moet je ook de juiste mindset hebben,’ stelt Master Olivier. In de Eagle lijken echter maar weinig deelnemers moeite te hebben om in hun rol te komen. Zodra Olivier een bonte verzameling hondenspeeltjes erbij pakt en ze door de ruimte verspreidt, duiken Sparky en Adam op het speelgoed. ‘No puppies. Not yet!’ spreekt hij ze vermanend toe. Wie wat meer moeite heeft om in de juiste mood te komen, zou volgens de cursusleider zijn heil kunnen zoeken in de diverse puppy play-producten. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. Hondenmaskers, halsbanden, riemen: alles is voorhanden. ‘Drie keer raden waar dat naar binnengaat,’ zegt Olivier over het dikke ronde uiteinde van de zwarte siliconen buttplugstaart, waarmee hij trots voor de camera poseert.

‘Tijdens het spelen stimuleert het de prostaat, waardoor puppy’s soms spontaan kunnen klaarkomen. Dat is altijd enig.’

Sparky, die tijdens de productpresentatie fungeert als paspop, trekt z’n shirt uit en knoopt een zwart hondentuigje om zijn nek. Olivier: ‘Deze komt gewoon uit de dierenwinkel. Wees niet bang om het daar ook te passen. Het is niet illegaal.’

Voor de voorpoten adviseert Sparky om kickbokshandschoenen te gebruiken of een soort rubberen hoefjes die je bij de seksshop kunt kopen. Zijn meester tapet intussen een witte sok om zijn linker hand. ‘Dit is voor als je echt krap bij kas zit.’

Opvallend is dat veel deelnemers geen seks hebben tijdens het rollenspel.

De enorme Canadees Dan associeert geslachtsverkeer tussen de handler en pup met bestialiteit. Puppy play werkt voor hem puur therapeutisch en stressvermindereend. Bij Milo is dat ook zo. ‘Ik ben een ontzettende perfectionist en denk de hele dag over alles na. Als ik in mijn rol kruip, kan ik deze gedachten loslaten.’ Adam, een grote gespierde Londense pup, lust er daarentegen wel pap van. ‘Soms kom je in een puppyruimte iemand tegen, die je gewoon wilt neerleggen en neuken totdat hij jankt.’ Master Olivier haakt erop in: ‘Of je nou met elkaar neukt of alleen maar speelt, het belangrijkste is dat je plezier maakt!’

Mosh pit

Na ruim anderhalf uur hogere BDSM-kunde is het eindelijk tijd voor de mosh pit. Dat is het moment waarop alle pups in puppymodus gaan en worden losgelaten in het afgezette speelgebied, in dit geval zo’n negen vierkante meter aan rubberen matten vol met tennisballen, plastic botjes en andere piepende speeltjes. De helft houdt zijn kleding aan. Anderen trekken hun shirt en broek uit en een enkeling is helemaal naakt. Sparky, Blue en Milo krijgen van hun baasjes een hondenmasker omgebonden. Om hun nek dragen ze een dikke zilverkleurige schakelketting die met een hangslot is vastgemaakt. Canadees Dan houdt het bij een soort worsteloutfit van spandex en plastic kniebeschermers. Geen enkele anus is vandaag beschikbaar voor de buttplugstaart.

Zodra het startsein voor de mosh pit wordt gegeven, gaan de puppy’s helemaal los. Als wilde honden duiken ze op het hondenspeelgoed en proppen het in hun mond. Ook de zwarte Crocs van Olivier moeten eraan geloven. Er wordt geblaft, gegromd en aan elkaars kont gesnuffeld. Adam ligt inmiddels op zijn rug en wordt wild over zijn buik en borst geaaid door Sparky en Blue. Vervolgens klimmen de mannen op een hoopje en beginnen tegen elkaar op te rijden. Na de droogneuksessie springt Sparky vanaf de rubberen matten op het leren bankje. Olivier geeft ’m een aai over z’n bol. ‘That’s a good boy!’

De energie in de mosh pit neemt na een minuut of tien af. Door de hitte hebben sommige pups hun maskers al afgezet. De puppy’s liggen vermoeid over elkaar. Uitgeput strelen en likken ze elkaar. Even later kruipen ze een voor een op handen en voeten naar hun baasjes, die hun pups liefkozend ontvangen en ontdoen van hun fetisjgerei. Wat volgt is het laatste advies van Olivier: ‘Stel ze op hun gemak en laat ze rustig terugkeren naar de mensenwereld.’