De man die de zaak aan het rollen bracht, privédetective Zuidema, blijkt daar nog altijd verbijsterd over. ‘Ach man, we hadden zóveel bewijs gevonden. Er moest hoogwaardig rundvlees in die blikken zitten, maar hij stopte het vol met varkensvlees, slachtafval, sojabonen, eiwitten – noem maar op. Daardoor waren zijn producten veel goedkoper dan de concurrentie en kreeg hij alle opdrachten. Maar hij had het slim gedaan: hij zorgde dat de administratie op orde was. Dan kocht hij runderkoppen, dat is slachtafval, maar liet op de factuur zetten dat het hoogwaardig rundvlees was. En Van der Laan had overal vriendjes zitten. Hij zat met ambtenaren van het ministerie van Landbouw bij de formule 1 in Monaco. Ik ben ervan overtuigd dat hij in deze zaak een dealtje gemaakt heeft met het ministerie, en met Brussel. Hij had tweeduizend man aan het werk, hè… Het was één corrupte bende.’