Even verderop had Mark Rutte de tijd van zijn leven. Hij kreeg kleine kinderen in de handen gedrukt en zakte gewillig door de knieën om te poseren. ‘Jij moet niet zoveel beloven,’ zei een man met een baard. ‘Want dan ga je weer draaien en dan mot je weer je excuses aanbieden…’ ‘Ik beloof niets meer,’ beloofde Mark. ‘Behalve dan dat ik mijn stinkende best voor Nederland ga doen.’ Een ander zei dat hij D66 een verschrikkelijke partij vond. ‘Namaakliberalisme.’ Mark: ‘Noteer je dat ook even?’ Hij liet zichzelf nog een bakkie brengen. ‘Amerika is een prostituee van het kapitalisme,’ zei een man die zichzelf als ‘links van de SP’ omschreef. ‘Dus ik ben zwaar anti-VVD.’ ‘Ja, beste man, maar dan weet ik niet wat ik voor u kan betekenen,’ zei Mark. ‘Heeft u ons verkiezingsprogramma al gelezen? Misschien staat er toch wat in dat u aanspreekt. Het zal u meevallen, dat beloof ik u…’

Het tafereeltje werd gefilmd door Omroep Arnhem, waarvan de journaliste Rutte twee jaar eerder ook een keer interviewde. Mark: ‘Was dat toen in die hal? Waar ze van die lekkere appeltaart hadden?’ De journaliste: ‘Ja!’ Mark: ‘Gezellig dat je er weer bent!’ Na af loop zei de journaliste dat haar cameraman uit Afghanistan kwam en dat die een groot fan van hem was. ‘Wow!’ zei Mark. ‘Een vluchteling!’ Tegen de cameraman: ‘Waar kom je vandaan, joh? Uit Kabul?’ De man knikte en vroeg of hij een selfie mocht maken. ‘Tuurlijk!’ zei Mark terwijl hij een arm om de cameraman sloeg. ‘Je spreekt goed Nederlands, wat leuk dat je al aan de slag bent!’ ‘Ja, vrijwilligerswerk,’ zei de journaliste. Mark: ‘Helemaal top!’ Josette Majoor kende Mark nog van VVD-congressen waar het volgens haar altijd heel gezellig was met kroketten en bier. Ze kwam even ‘hoi’ zeggen. Josette: ‘Hoi.’ Mark: ‘Hoi, ik ben Mark. Heb je al koffie?’ ‘Ken je me nog?’ vroeg Josette, ‘want vroeger ging ik anders door het leven. Toen droeg ik dit nog niet…’ Ze sloeg haar jas open, waardoor een strak jurkje te zien was. Mark: ‘Hahaha, top zeg!’ Daarna: ‘Fotootje doen?’