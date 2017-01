‘Dit is toch lachwekkend? De handhavers staan erbij en kijken ernaar. Ze worden gewoon uitgelachen,’ vertelt Anouar verontwaardigd. Hij is nu acht jaar taxichauffeur. De laatste jaren vooral op Schiphol. Hij wil niet met zijn echte naam worden genoemd, omdat hij bang is voor represailles. Anouar behoort – in tegenstelling tot de jongen in het oranje hesje – tot de groep chauffeurs die op de officiële taxistandplaats van Schiphol staat. Hij werkt voor een van de drie concessiehouders, de taxibedrijven die voor de luchthaven het vervoer regelen. Overigens mag iedere bonafide taxichauffeur met een vergunning achter in de rij aansluiten als aanvuller. Anouar: ‘Veel mensen denken dat wij het alleenrecht hebben om hier te staan, maar dat is niet waar. Ook zo’n jongen in een hesje mag op de officiële taxistandplaats staan. Maar dat doet hij niet, omdat ie geen zin heeft om te wachten of officieel geregistreerd te staan. En het oplichten van klanten wordt zo natuurlijk ook een stuk lastiger.’