Als we Joy vragen wat ze van deze castingavond verwacht, adviseert Kim haar om alles gewoon over zich heen te laten komen. Joy is er een tijdje uit geweest en maakt sinds dit jaar weer films voor Kim. Vanwaar die pauze? ‘Daar ga ik liever niet te diep op in,’ zegt Joy. Ineens klinkt alles als een woordgrap. Sinds september is ze back in business, al haalt ze haar inkomsten voornamelijk uit haar werk in de horeca. Joy, moeder van twee kinderen van wie de oudste dertien is, heeft nog nooit tien mannen tegelijk gehad. ‘Het meeste tot nu toe was drie. Het gekste wat ik ooit voor een film van Kim heb gedaan, was stiekeme seks in de trouwzaal van het gemeentehuis in Gouda. Dingen als poepseks of mezelf tot bloedens laten slaan in een sm-sessie, dat zou ik nooit doen. Mijn wens is om ooit een keer te squirten in een luchtballon. Dat is mijn grote fantasie.’