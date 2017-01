Na dit eclatante succes opent de overheid, pardon, de Nationale Stichting Casinospelen snel meer legale casino’s, in achtereenvolgens Valkenburg, Scheveningen, Rotterdam en Amsterdam. Daarna volgen nog negen vestigingen. Pas eind 2006 komt de expansie van het staatscasino tot stilstand, met het openen van Holland Casino nummer veertien, in Leeuwarden, want Friesland was qua overheidsgokken nog een witte vlek op de kaart. Officieel is die expansie bedoeld om de Nederlandse gokker te beschermen tegen het illegale aanbod. Maar Holland Casino is tot op de dag van vandaag ook een financiële melkkoe voor Den Haag. Want niet alleen de kansspelbelasting die de inmiddels veertien vestigingen van het staatscasino genereren, is voor de staat, maar óók de winsten. In 2015 maakte Holland Casino ruim 67 miljoen euro winst, waarvan 27 miljoen euro rechtstreeks in de schatkist is gestort. De rest mocht het casino bijschrijven bij het eigen vermogen. Maar die jackpot is tot groot verdriet van het ministerie van Financiën niet lang meer in handen van de Nederlandse overheid. Den Haag moet het staatscasino, de kip met de gouden eieren, na veertig jaar van uitmelken verkopen, van Brussel. Er wordt door Den Haag al jarenlang netjes naartoe gewerkt, maar een beetje insider weet: in een aangenaam traag tempo. Dit jaar verandert Holland Casino van een stichting in een nv, zodat het bedrijf verkocht kan worden. Ook is inmiddels van 325 personeelsleden afscheid genomen, wat leidde tot stakingen. Ook moet de cao worden versoberd, wat leidde tot, inderdaad: meer stakingen. Een voormalige manager van Holland Casino legt uit: ‘Je moet beseffen dat Holland Casino een echt staatsbedrijf is. Het werd tot voor kort ook exact zo geleid. Volgens marsorders uit het hoofdkwartier in Hoofddorp, en op z’n ambtenaars. Niet voor niets moest juist de vorige CEO, Jan-Willem van den Dijssel, al na amper 24 maanden weg. Zogenaamd omdat hij niet goed is omgegaan met de creditcard van de zaak. Willem is succesvol ondernemer, hij is grootaandeelhouder van veel bedrijven. Hij heeft écht geen creditcard van Holland Casino nodig. Hij heeft het bedrijf ook weer winstgevend gemaakt, want Holland Casino zat even in zwaar weer. Mede door de kosten. Maar zo’n flamboyante ondernemer, dat kennen ze helemaal niet in Hoofddorp. Er werken heel veel ambtenaren al héél lang bij Holland Casino. Het staatscasino is zo’n beetje, wat vroeger de PTT was: een baan voor het leven.’