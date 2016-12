Maak kennis met Tony Soprano: een doorsnee zakenman van middelbare leeftijd. Tony heeft een plichtsbewuste vrouw. Een niet bepaald plichtsbewuste dochter. Een zoon genaamd Anthony Jr. Een moeder die hij een rusthuis wil aanpraten. Een heethoofd van een oom. Een geheime – nou ja – maîtresse. En een zielenknijper waar hij met al z’n geheimen terecht kan, behalve dat ene wat ze al kent: Tony is een maffiabaas. Maar tegenwoordig is hogerop geraken in de moordbusiness… moordend. Het is niet omdat je een gangster bent, dat alles zomaar z’n gangetje gaat.

Seizoen 1: Als de ene familie hem niet klein krijgt…doet de andere het wel.

Seizoen 2: Tony Soprano balanceert op het slappe koord tussen zijn echte familie en zijn “andere” familie – Paulie Walnuts, Silvio Dante en Big Pussy Bonpensiero.

Seizoen 3: Sommige families in de buitenwijken hebben twee auto’s, sommige twee huizen. Maar Tony Soprano heeft twee families. De reden dat de FBI er alles voor over heeft om afluisterapparatuur te plaatsen.

Seizoen 4: De neergaande economie heeft de familiezaak geen deugd gedaan. Zijn vrouw Carmela dringt aan op meer financiële zekerheid. Zelfs zijn trouwste luitenanten stellen zetten hun vraagtekens bij zijn beslissingen.

Seizoen 5: Zijn scheiding is niet zo’n succes. Zijn zakenrivaal is uit op vergelding. Zijn therapeute wil niks weten van “De twee Tony’s.” Kortom, genoeg om elke mafiabaas tot wanhoop te drijven.

Seizoen 6: Nieuwe uitdagingen stapelen zich op terwijl zijn leven steeds ingewikkelder wordt. Nu hij en Carmela weer bij elkaar zijn, moeten ze onder ogen zien dat hun kinderen niet langer kind zijn, maar ook nog niet volwassen.

