De Minnares – Camilla Grebe

Emma Bohman ontmoet in de winkel waar ze werkt de charmante Jesper. Ze raakt tot over haar oren verliefd, maar Jesper wil dat hun relatie geheim blijft, en belooft niemand over hun verhouding te vertellen. Twee maanden later wordt in de hal van een riante villa het lichaam van een vrouw gevonden, zonder hoofd…

Tot op de Bodem – Lisa Gardner

Mijn naam is Nicky Frank. Ik moet een meisje redden. Of niet? Op wonderlijke wijze heeft Nicole Frank een auto-ongeluk overleefd. Als de politie haar verhoort heeft ze het over een klein meisje dat bij haar in de auto zat. Brigadier Wyatt Foster en zijn partner Kevin Santos doen ter plaatse onderzoek, maar ze kunnen geen kind vinden.

Sluit je Ogen – Michael Robotham

Op een afgelegen boerderij worden de lichamen van een moeder en haar dochter gevonden. De een is toegetakeld met meerdere messteken, de ander ligt er sereen bij. Psycholoog Joe O’Loughlin wordt tegen wil en dank betrokken bij het onderzoek.

De Val – Melanie Raabe

De beroemde schrijfster Linda Conrads is voor iedereen een raadsel. Al elf jaar lang heeft ze haar villa niet verlaten. Slechts een handvol mensen weet dat Linda ooit het lichaam van haar vermoorde zus heeft gevonden en de dader heeft zien vluchten. De schok is dan ook groot als ze in een flits het gezicht van de moordenaar herkent in een presentator op televisie….

Samen – Anita Terpstra

Matt wordt verdacht van de ontvoering van vijf vrouwen. Een van de vrouwen wist te ontsnappen en op basis van haar getuigenis wordt hij ter dood veroordeeld. Matt blijft echter volhouden onschuldig te zijn. In de gevangenis krijgt Matt bezoek van de Mackenzie, de enige vrouw die gelooft in zijn onschuld.

www.debezigebij.nl

