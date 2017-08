‘Elke revolutie heeft zijn prijs’

Rome, 30 april 1993. Een menigte gooit woedend muntjes naar de Italiaanse politicus Bettino Craxi. Het is alsof een burgeroorlog is uitgebroken. Wees snel als je een plek wilt veroveren in het nieuwe machtscentrum. Het is nu ieder voor zich. Leo droomt van politieke avonturen. Hij wil een nieuwe beweging opbouwen. Maar eerst moet hij een gevangenisstraf voor moord uitzitten, zijn reputatie herstellen en de verleidingen uit het verleden zien te weerstaan. Pietro, een held uit de arbeidersklasse die het tot politicus heeft geschopt, staat op het punt alles te verliezen wat hem dierbaar is. Toch kan hij zich niet losrukken van de verslavende, genadeloze politieke machtsspelletjes. TV-ster Veronica lijkt alles te hebben waar ze ooit naar verlangde, maar wat is het waard? Aan de andere kant staat rechercheur Luca. Hij verlangt niet naar macht, maar vecht juist tegen corruptie. Zijn gezondheid gaat snel achteruit en zijn liefdesleven verwart hem.

1993 is vanaf 29 augustus verkrijgbaar op DVD

www.lumiere.be/1993

