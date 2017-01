Allied is het verhaal over Max Vatan (Brad Pitt), officier van de geheime dienst, die in 1942 in Noord-Afrika de Franse verzetsstrijder Marianne Beausejour (Marion Cotillard) ontmoet tijdens een dodelijke missie in vijandelijk gebied. In Londen worden ze herenigd, maar hun relatie komt onder zware druk te staan door de extreme omstandigheden van de oorlog. Allied is geregisseerd door Robert Zemeckis (Cast Away, The Walk).

Allied draait nu in de bioscoop.

www.alliedfilm.nl

