De film American Made van regisseur Doug Liman (bekend van onder andere The Bourne Identity) vertelt het bizarre maar waargebeurde verhaal van Barry Seale (gespeeld door Tom Cruise). De ritselaar en piloot wordt begin jaren tachtig aanvankelijk door de CIA gerekruteerd om te helpen bij het indammen van de communistische dreiging in Midden-Amerika, maar al snel blijkt die rol voor Seale een handige dekmantel en vliegt hij in opdracht van het beruchte Medellín-kartel heen en weer met vliegtuigen vol wapens, drugs en bankbiljetten.

American Made draait vanaf 24 augustus in de bioscoop.

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar marketing@revu.nl

https://youtu.be/AEBIJRAkujM