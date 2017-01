Ben-Hur vertelt het verhaal van Judah Ben-Hur (Jack Huston), een prins die ten onrechte wordt beschuldigd van verraad door zijn geadopteerde broer Messala (Toby Kebbell), een belangrijke officier in het Romeinse leger. Beroofd van zijn titel en gescheiden van zijn familie en de vrouw waarvan hij houdt (Nazanin Boniadi), wordt Judah gedwongen tot slavernij. Na jaren op zee keert hij terug naar zijn vaderland uit op wraak op zijn broer. Er is maar één mogelijkheid om met hem de strijd aan te gaan, een paardenrace. De strijd der titanen zal beslissen wie zijn eer (en zijn leven) mag behouden. Gebaseerd op de tijdloze roman van Lew Wallace: ‘Ben-Hur: A Tale of the Christ’.

Ben-Hur is vanaf 18 januari verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

www.benhurmovie.com

