Alex Cross jaagt op een moordenaar met een geweten.

In de vroege ochtend klinken schoten in een buitenwijk van Washington DC. Een hoge politiechef is vermoord en het volledige korps is wanhopig op zoek naar de dader. Onder druk van de burgemeester wordt Alex Cross op de zaak gezet, maar nog voordat hij het onderzoek heeft opgestart vallen er meer doden. Er is slechts één verband te vinden: de slachtoffers zijn allemaal criminelen. Bij zijn zoektocht naar een moordenaar die zichzelf heeft benoemd tot rechter, jury en beul moet Cross ook zelf het recht in eigen hand nemen voor de stad in chaos afdaalt.

Over de Grens van James Patterson is nu verkrijgbaar.

www.debezigebij.nl/over-de-grens

James Patterson (1947) is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld. Van zijn boeken zijn meer dan 240 miljoen exemplaren verkocht. Hij schreef de zeer succesvolle thrillerreeksen: Alex Cross en The Women’s Murder Club. James Patterson woont en werkt in Florida.

