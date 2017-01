Brimstone is een sfeervolle, duistere en gewelddadige film die zich afspeelt in het Amerika van eind negentiende eeuw. De setting heeft veel weg van een klassieke western, maar regisseur Martin Koolhoven geeft onmiskenbaar een nieuwe, Nederlandse twist aan het overbekende genre. In de eerste calvinistische western ooit draait alles om een huiveringwekkende dominee die in een kleine gemeenschap hel en verdoemenis predikt, dood en verderf zaait en vrouwen minacht en de stuipen op het lijf jaagt. Hoofdrollen zijn er voor Dakota Fanning, Guy Pearce en onze eigen Carice van Houten.

Brimstone draait vanaf 12 januari in de bioscoop.

www.brimstonethemovie.com

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar marketing@revu.nl