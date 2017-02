Deepwater Horizon gaat over het booreiland Deepwater Horizon in de Golf van Mexico dat in april 2010 explodeerde en de dappere mannen en vrouwen die vele levens aan boord redden. Er kwamen 11 bemanningsleden om en de blusboten konden het platform niet meer redden, waarna het op 22 april zonk. Er ontstond een enorm grote olievlek die een bedreiging voor het ecosysteem en de visserij van de Amerikaanse zuidkust vormde. Deze ramp is de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis. Deepwater Horizon is vanaf 15 februari verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

