Een Afro-Amerikaanse vader krijgt te maken met discriminatie terwijl hij probeert zijn gezin op te voeden in het Amerika van de jaren vijftig. Tegelijkertijd probeert hij zijn eigen leven op orde te krijgen. Fences is geregisseerd door Denzel Washington en hij speelt daarin zelf ook de hoofdrol. Het scenario is geschreven door August Wilson en gebaseerd op zijn toneelstuk dat bekroond is met o.a. een Pulitzer Prize en Tony Award.

Fences draait vanaf 16 februari in de bioscoop.

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar marketing@revu.nl