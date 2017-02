Win: Fifty Shades Darker bioscoopkaarten plus film-editie

Jamie Dornan en Dakota Johnson zijn terug als Christian Grey en Anastasia Steele in de nieuwe film Fifty Shades Darker, gebaseerd op het tweede boek Vijftig Tinten Donkerder van de bestselling boekenreeks van E L James. De ‘Fifty Shades’ boeken zijn in 52 verschillende talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 90 miljoen boeken verkocht.

Fifty Shades Darker draait vanaf 9 februari in de bioscoop.

www.fiftyshadesdarkerfilm.nl

