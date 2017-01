Nell (Ellen Page) heeft de middelbare school bijna afgerond en wil dolgraag gaan studeren. Haar oudere zus Eva (Evan Rachel Wood) is een hartstochtelijk danseres. Samen wonen de twee met hun vader in een onherbergzaam deel van Canada, ver van de bewoonde wereld. Op een dag valt plotseling de stroom uit. In de periode die volgt, horen de zussen via de radio de meest angstaanjagende berichten: technologie die niet meer werkt, terroristen en ziektes die vrij spel hebben en gruwelijke geweldsexplosies die overal plaatsvinden. En dan houdt ook de radio ermee op. De stilte is bijna letterlijk dodelijk. Nell en Eva worden geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waarin niets meer zeker is. Door slim te improviseren proberen ze hun leven zo normaal mogelijk te houden. Maar naarmate de dagen, weken en maanden vorderen, blijkt dat steeds moeilijker. De band tussen de zussen wordt zwaar op de proef gesteld. Toch zullen ze moeten samenwerken om te overleven…

Into the Forest draait vanaf 19 januari in de bioscoop.

