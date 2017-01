In dit vervolg op de hit uit 2014 moet de legendarische sluipmoordenaar John Wick (Keanu Reeves) zijn pensioen uitstellen wanneer een oud-collega de macht over een schimmige Italiaanse organisatie probeert te grijpen. Gebonden door een bloed-eed om hem te helpen reist John af naar Rome. Daar komt hij tegenover de beste moordenaars ter wereld te staan in een bloedstollende strijd vol adrenaline die de non-stop actie van het origineel naar een geheel nieuw level tilt.

John Wick 2 draait vanaf vanaf 9 februari in de bioscoop

