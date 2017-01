Live by Night speelt zich af in de roerige jaren ‘20, toen de drooglegging de stroom alcohol in de door gangsters gerunde clandestiene barretjes nog niet had stopgezet. Voor iedere man met genoeg ambitie en moed lag de mogelijkheid om geld en macht te verwerven voor het grijpen. Joe Coughlin, de zoon van een politiecommissaris in Boston, keerde zijn strenge opvoeding de rug toe voor een criminele carrière. Maar zelfs onder criminelen gelden er regels, en Joe breekt één van de belangrijkste als hij geld en een informant steelt van een invloedrijke maffiabaas. De licht ontvlambare situatie eindigt in een tragedie en stuurt Joe op een pad van wraak, ambitie, romantiek en verraad. Hij verlaat Boston en komt hoog op de ladder terecht in de broeierige wereld van rum-smokkelaars in Tampa.

Live by Night draait vanaf 26 januari in de bioscoop.

© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

MEEDOEN? Mail de naam van de actie plus je eigen naam en adresgegevens naar marketing@revu.nl