Deze thriller vertelt het verhaal over een experiment van een groep wetenschappers die een briljant supermens proberen te creëren om een doorbraak te maken in de evolutie van de mens. Maar wanneer de genetisch gemodificeerde proefpersoon Morgan een angstaanjagend incident veroorzaakt en het experiment volledig uit de hand loopt als blijkt dat Morgan van een schattig meisje is veranderd in een losgeslagen, bloeddorstige tiener dan rijst al snel de vraag of de onbegrensde mogelijkheden opwegen tegen de onvoorspelbare gevaren.

Morgan is nu verkrijgbaar op DVD en Blu-ray.

