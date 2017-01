The Great Wall vertelt het verhaal van een dappere elite-eenheid die bovenop het meest iconische bouwwerk ter wereld opkomt voor de mensheid. Matt Damon neemt de hoofdrol op zich en de regie is in handen van Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), één van de meest adembenemende visuele stylisten van onze tijd. Deze eerste Engelstalige film van Yimou is meteen ook de grootste productie die ooit in zijn geheel in China opgenomen is. Ook Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe en Andy Lau zijn te zien in The Great Wall.

The Great Wall draait vanaf 2 februari in de bioscoop.

