Moorddildo voor g-spot en prostaat 

Heb je zin om een nieuwe toy te proberen?’ vraag ik aan vriend Duncan naast me in bed. Hij richt zich op en kijkt me wantrouwend aan. ‘Voor jou of voor mij?’ wil hij weten. Zijn eerdere ervaringen met speeltjes voor mannen vond hij niet om over naar huis te schrijven. Dus pas als ik ‘voor mij’ antwoord, springt hij enthousiast uit bed. Ik schreeuw dat de zwarte doos die hij moet hebben waarschijnlijk op de grond van mijn mini-inloopkast ligt. Even later komt hij terug met een kist waarin de roestvrijstalen Njoy Pure Wand zit. Hij opent het deksel en kijkt vol ontzag naar het speeltje. ‘Zó, dit is nog eens een apparaat, daar kun je iemand mee vermoorden!’

Geen dildo-fan

Dat zou inderdaad kunnen. De Pure Wand loopt in een bocht en is 20 centimeter lang. Aan beide uiteinden van de staaf zitten bollen; de ene is 2,5 cm in doorsnee, de andere 3,8 cm. ‘Wat doet ie?’ vraagt Duncan, die vooral bekend is met apparaten die trillen. ‘Hij is te gebruiken voor mannen en vrouwen,’ leg ik uit. ‘Met de grote bal masseer je de g-spot en met de kleine de prostaat.’

Zelf zou ik de Pure Wand niet snel aanschaffen. Ik ben niet zo’n dildo-fan. Geef mij maar een speeltje dat speciaal ontworpen is voor de clitoris. Maar sextoytester Luna Climaximaal was tijdens een ontmoeting zo enthousiast over de dildo dat ik besloot het ding een kans te geven. Toen ik vroeg wat nou haar lievelingsspeeltje was, hoefde ze geen seconde na te denken. Ze noemde de Pure Wand ‘de beste dildo ooit’ die zorgde voor ‘de beste orgasmes ooit’, maar wel in combinatie met een speeltje als de Womanizer, bedoeld voor clitorale stimulatie. Luna test al bijna twee decennia sextoys en kan het dus weten. ‘Ik word al nat als ik aan dit speeltje denk,’ meldde ze in een blog. ‘Een beetje zoals wanneer je verliefd bent en al helemaal geil wordt als je alleen maar over de ander fantaseert.’ Je snapt: mijn verwachtingen zijn inmiddels bijzonder hooggespannen.

Omdat ik de grote bal een beetje intimiderend vind, besluit ik eerst het prostaatdeel te gebruiken

Vrieselement

Duncan pakt de Pure Wand uit de doos en vloekt dan als een bootwerker. Ik zal zijn woorden hier niet herhalen, maar ze komen erop neer dat het ding koud is, ijskoud. Dat is niet gek, want het speeltje ligt al een maand in een onverwarmde ruimte op de vloer en het is februari. Hij besluit de Pure Wand op te warmen met zijn eigen lichaam. Gevolg: zijn penis, die net nog vrolijk overeind stond, krimpt tot maatje ‘winterse duik in de Noordzee’.

Ik voel aan de Pure Wand en concludeer dat Duncan zich niet aanstelt. Het is net of hij in bed is gestapt met een vrieselement. Dus overweeg je een (s)experiment met de Pure Wand, leg hem voor gebruik dan eerst even op de kachel. Tenzij je kickt op een ijspegel in je kont of kut. Ieder zijn meug, uiteraard.

Na wat een eeuwigheid lijkt te duren, is de Pure Wand eindelijk opgewarmd. Omdat ik de grote bal een beetje intimiderend vind, besluit ik eerst het prostaatdeel te gebruiken. Fors zat, lijkt me zo. Ik instrueer Duncan de bal zacht tegen mijn g-spot aan te tikken. (Die plek bevindt zich aan de binnenkant van de vagina, op drie tot vijf centimeter van de ingang.) Ik pak mijn favoriete vibrator erbij voor clitorale stimulatie en zak ontspannen achterover. Even later geef ik – met rode konen – Luna gelijk. Het is precies zoals zij van de daken schreeuwt: once you go Pure Wand, you’ll never go back.