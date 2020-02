Zwanger naar een seksfeest

Als je beste vriendin een feest organiseert, dan ben je van de partij. Zeker als het gaat om een erotische fuif – met bubbelbaden, halfnaakte vrouwen en mooie mannen. Op Big Little Secrets kan ik werk en plezier perfect combineren. Eén klein probleem: met dat laatste heb ik nogal moeite de afgelopen maanden, want ik ben zwanger. En tot nu toe is er van ‘een roze bubbel’ geen sprake, eerder van een donkere wolk die constant boven mijn hoofd hangt.

Nog even los daarvan: ik moet toegeven dat het ook vreemd voelt; zwanger rondbanjeren tussen de seksende mensen. ‘Is dat eigenlijk raar, een swingfeest bezoeken met een baby in je buik?’ vraag ik geliefde Duncan. Daar moet hij even over nadenken. Dan haalt hij zijn schouders op en zegt voorzichtig: ‘Een beetje, misschien?’ Hij is duidelijk niet gerust op zijn antwoord, bang op een landmijn te trappen. Ik ben normaal al licht ontvlambaar, maar sinds ik zwanger ben komen de woede-uitbarstingen zo abrupt dat Duncan liever helemaal niet meer met me praat. Want dan kan hij ook niks verkeerd zeggen.

Orgie kan geen kwaad

Ditmaal blijft een driftbui uit. Ik heb hetzelfde vage idee dat het niet hoort. Maar ik besluit me daar niks van aan te trekken. Het is namelijk onzin! Seks is niet schadelijk voor een ongeboren kind, dus ook een partnerruil of orgie kan geen kwaad. Niet dat het zover zal komen. Zo beroerd als ik me de laatste weken voel, moet ik niet denken aan seks. Niet eens met mijn eigen man, dus laat staan met een vreemde. Ik besluit wel te gaan, maar alleen als observator. Duncan zal me vergezellen.

Een paar dagen later wurm ik me met moeite in een zwart pakje en bekijk mezelf onzeker in de spiegel. Ik moet – zacht uitgedrukt – wennen aan mijn nieuwe lijf. ‘Zie je dat ik zwanger ben?’ vraag ik aan Duncan, terwijl ik over het bolletje op mijn buik strijk. ‘Of lijk ik gewoon dikker?’ Het antwoord op een vraag als deze, lieve partners van zwangere vrouwen, moet altijd zijn: ‘Je ziet er geweldig uit,’ zelfs als dit een grove leugen is. Duncan is nog niet op de hoogte van deze regel en is even vergeten dat hij tegenwoordig op eieren moet lopen. ‘Nou, aan je buik zie ik weinig. Maar je heupen zijn wel een heel stuk breder,’ antwoordt hij.

We krijgen samen een kind en ik kom nooit meer van deze gek af, zie ik hem denken

Uitlaatklep

Een moment lang overheerst verbijstering. ‘Een héél stuk breder...’ Zei hij dat werkelijk? Duncan ziet veel te laat zijn fout in en begint haastig met terugkrabbelen. Hij had ‘ergens gelezen dat vrouwenheupen gedurende een zwangerschap breder worden’ – daarom zei hij dat. Natuurlijk niet omdat hij mijn heupen en kont op dit moment dikker vindt. Goed verhaal. Op mijn reactie ben ik niet trots. Normaliter kan ik kritiek wel hebben. Nu niet. Ik ben misselijk en moe en om eerlijk te zijn kan ik wel een uitlaatklep gebruiken. Dus daar ga ik. Hoe haalt ‘mijn zogenaamde grote liefde’ het in zijn hoofd zoiets ongevoeligs en gemeens te zeggen. ‘Ik vroeg je niet eens naar mijn heupen!’ schreeuw ik. Er volgt een tirade dat zijn weerga niet kent. Duncan kijkt me aan met een blik dat het midden houdt tussen angst en afgrijzen. We krijgen samen een kind en ik kom nooit meer van deze gek af, zie ik hem denken. Dan schudt hij met zijn hoofd en zegt: ‘Jij moet je laten opnemen.’ Olie op het vuur, zoals je vast begrijpt. En dan moet de avond nog beginnen.