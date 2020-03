K. (25) is hartstikke verliefd op haar vriend van dezelfde leeftijd, waarmee ze al drie jaar haar leven deelt. Ze ontdekten samen hoe lekker seks kan zijn, al waren ze niet elkaars eersten. Maar nu, na drie jaar, is de spanning er een beetje af en wordt hun seksleven meer en meer routinematig, schrijft ze me via Instagram. De hoogste tijd voor iets nieuws, voor een sexperiment! Ze overwegen anale seks, maar omdat ze hiermee geen ervaring hebben, stellen ze me de vraag: hoe pak je de eerste keer anaal nou aan?

Ik ken een heleboel vrouwen én mannen die van anale seks houden. Ze combineren het haast altijd met andere stimulerende handelingen; orale seks, vingeren of aftrekken. Dubbele stimulatie kan een mens tot ongekende hoogtes brengen. Toch is lang niet iedereen liefhebber; Sommigen vinden anale seks ongeveer even aangenaam als een waterboardsessie. Je kan er maar op één manier achter komen of je het haat of ervan houdt: spring in het diepe! Ik zal je vertellen hoe je de eerste keer anaal kan aanpakken.

De anus is kwetsbaar

Anale penetratie kan met vingers, een speeltje of met een penis. Ben je benieuwd wat mensen verder zoal inbrengen, check dan wat pornosites. Ik denk dat één vinger of een kleine buttplug een goede eerste stap is. Als je je vingers gaat gebruiken zorg dan voor korte, schone nagels. De anus is kwetsbaar en er kunnen gemakkelijk wondjes ontstaan. Dat is het laatste wat je wil, geloof me. Als je anaal gaat neuken, gebruik dan een condoom, ook als je een monogame (en bewezen soa-vrije) relatie hebt. Want wie anaal vrijt met een jasje voorkomt infecties door darmbacteriën. Als je van plan bent de achteringang (of moet ik uitgang zeggen?) te gebruiken, moet je je realiseren dat je op restjes ontlasting kan stuiten. Maar gelukkig kan je de kans op een ongevalletje wel verkleinen! Ben jij de ontvangende partij? Zorg dat je naar de wc bent geweest en was je grondig. Wil je echt het zekere voor het onzekere nemen en de boel helemaal schoonspoelen? Dan kan een anale douche of een klysma uitkomst bieden. Gebruik alleen maar lauw water, geen zeep, en doe het niet te vaak. En dan misschien wel de belangrijkste tip: schaf glijmiddel aan en gebruik het royaal! In tegenstelling tot de vagina maakt de anus geen natuurlijk glijmiddel aan om penetratie soepel te laten verlopen. Glijmiddel is bij anale seks dus je beste vriend.

Streel en masseer de anus. Likken is ook een optie voor de lief­hebber

Langzaam opbouwen

Zo, met de voorbereiding zit het wel snor. Klaar voor actie! Wat niet betekent dat je recht op je doel moet afgaan. Penetreer jij? Zorg er dan voor dat de dame of heer waarmee je seks hebt goed is opgewarmd, op de reguliere manier. Het is pas tijd voor stap twee als hij of zij opgewonden is. En ook daarna blijf je het langzaam opbouwen. Wie met anale seks experimenteert moet ontspannen zijn. Bij de eerste aanraking knijpt de anus samen. Dat is een normale reflex van de sluitspier, maar voor anale seks is dit onprettig. Het is juist belangrijk dat de sluitspier niet is samengeknepen, om pijn te voorkomen.

Pas wanneer de kringspier relaxed voelt, kan je overgaan tot penetratie. Streel en masseer de anus. Likken is ook een optie voor de liefhebber. Ga dan voorzichtig en langzaam naar binnen met één vinger of een speeltje. Let daarbij goed op de lichaamstaal van je partner. Ineenkrimpen is geen goed teken. Na uitgebreid anaal voorspel zal penetratie vele malen soepeler gaan. Maar, wat je ook inbrengt: doe het nooit in één stoot! En datzelfde geldt voor terugtrekken; take it easy. En beperk je nou alsjeblieft niet tot anale stimulatie alleen. Vergeet de clitoris of de eikel niet! Kan jij geen twee dingen tegelijk? Dat is begrijpelijk, zeker tijdens een eerste poging. Je partner laten masturberen tijdens anale seks werkt ook uitstekend. En vergeet niet te communiceren. Dat is altijd belangrijk, maar zeker als je samen voor het eerst anale seks uitprobeert.