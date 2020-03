De seks is beter met 32 centimeter

Het volgende klinkt wellicht ietwat dramatisch, maar ik meen het: de dag dat ex-huisgenoot V. me haar My Magic Wand-vibrator leende, veranderde mijn leven – of oké, mijn seksleven – voorgoed. Ze gooide het ding op mijn bed en zei: ‘Dit móet je proberen.’ Ik bekeek het gigantische apparaat nieuwsgierig. Het was een soort kruising tussen een microfoon en een staafmixer. (Een wandvibrator is, anders dan een doorsnee vibrator, alleen bedoeld voor externe stimulatie). Wat een topding, concludeerde ik luttele minuten later.

Dat was in 2016. Voordien kwam ik enkel en alleen handmatig klaar: wat een tijd- en energieverspilling. Vanaf die eerste kennismaking was ik verknocht aan het apparaat. Ik gebruikte het dagelijks: tijdens partner- en soloseks. Tot huisgenoot V. het ding terugeiste. Oké, achteraf gezien was de vibrator niet perfect. My Magic Wand maakt veel kabaal, en de dikke staaf van 32 centimeter zat geregeld in de weg als ik het mét partner deed. En dan nog iets: de makers van de vibrator met stekker probeerden van de nood een deugd te maken met hun ‘de My Magic Wand kan eindeloos doorgaan en hoeft niet te worden opgeladen.’ Duh! In de praktijk zit je altijd aan een stopcontact vast, en raak je voortdurend in gevecht met het snoer. Op mijn ‘eerste liefde’ viel dus nogal wat aan te merken, ook al was ik daar, zoals dat gaat met een first love, in eerste instantie blind voor.

Opstijgend vliegtuig

Na My Magic Wand kocht ik mijn eigen wandvibrator: de babyroze Fairy. Oké, die maakte zo mogelijk nog meer lawaai – alsof er een vliegtuig opsteeg – maar was wel een stuk kleiner dan de My Magic Wand en bezat toch dezelfde kracht. Ik was in mijn nopjes met mijn aankoop en beleefde er maandenlang plezier aan. Tot het ding in het heetst van de strijd ontplofte. Er ligt blijkbaar uit China afkomstig slecht nagemaakt speelgoed in de schappen van sommige seksshops, weer iets geleerd. Koop dus alleen bij gerenommeerde winkels en websites als je waarde hecht aan je genitaliën. Gelukkig liep het bij mij met een sisser af.

De leegte die mijn verwoeste Fairy achterliet, moest uiteraard gevuld worden. Daar ging ik dus, op zoek naar een nieuwe wandvibrator. Tot mijn vreugde concludeerde ik al snel dat er in mijn ‘Fairy-tijd’ het een en ander was veranderd in seksspeelgoedland. De wandvibrators zien er niet alleen beeldig uit, maar zijn inmiddels ook oplaadbaar. Halleluja, eindelijk bewegingsvrijheid! Mijn oog viel direct op de Rosy Gold Nouveau Wand Massager, van EasyToys. Een hele mond vol, maar dan heb je wel een speeltje dat je niet hoeft weg te moffelen in een la: de zwart-gouden vibrator is een eyecatcher.

Avonturen met 30 centimeter

De vibrerende kop van siliconen heeft tien standen waarmee je naast je clitoris ook andere gevoelige lichaamsdelen kunt stimuleren, lees ik. Bestellen die handel. Dan valt mijn oog op de kleinere, maar minstens zo mooie Orchid Wand Vibrator, uit de Bloom-collectie.

‘The Orchid is gemaakt van zijdezacht siliconen. Ook is hij spatwaterdicht, zodat hij mee kan onder de douche.’ Oeh, ook dat klinkt goed. Wie zoekt naar ‘de ware’, doet er goed aan een weloverwogen keuze te maken. Enkele dagen later heb ik beide vibrators in huis. Aan het werk! De kleine maar fijne Orchid trilt net zo aangenaam als de My Magic Wand, maar maakt nauwelijks geluid. En de swipetechniek om het ding harder en zachter te zetten werkt ideaal. Hoewel mijn avonturen met Rosy Gold (30 centimeter) de daaropvolgende keren goed bevallen, verlies ik mijn hart definitief aan The Orchid, die zachter aanvoelt en lekkerder vasthoudt dan alle voorgaande wandvibrators. Lang leve de innovatie!