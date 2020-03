Zwanger & swingend

Uitgeput laat ik me op een bank vallen. Ik heb net drie rondjes gelopen op het high-class erotische feest Big Little Secrets (BLS) en kan niet meer. Het is middernacht en de laatste keer dat ik wakker was op dit tijdstip, was vóór mijn zwangerschap, maanden geleden. Muziek beukt uit de speakers (vond ik dit vroeger leuk?) terwijl stellen zich sensueel tegen elkaar aanvlijen. Geliefde Duncan staat even verderop te praten met een bekende uit de scene en houdt me zijdelings in de gaten. Ook hij heeft duidelijk niet de tijd van zijn leven en is kapot. We zitten middenin een verbouwing – dat is zijn kindje – en daarnaast is Duncans werk veeleisend. Ik denk terug aan de erotische feesten die voorafgingen aan deze editie van BLS; aan al onze avonturen samen, die duurden tot ver nadat de zon opkwam. Het lijkt wel een ander leven.

Vaker seks dan ooit

S. komt naast me zitten. Ze is op de hoogte van mijn zwangerschap en vraagt of ik het nog trek allemaal. Ik tover een lach op mijn gezicht en knik. S. swingt al meer dan tien jaar en recent heeft ze een kind gekregen. ‘Is je relatie veranderd?’ vraag ik nieuwsgierig. Zéker. Ze vertelt stralend over haar nieuwe leven. ‘Ik vind mijn man woest aantrekkelijk in zijn rol als vader. En we hebben vaker seks dan ooit.’ Mijn wenkbrauwen schieten omhoog. Dat klinkt voor de verandering veelbelovend. Tot nu toe hoorde ik alleen verhalen over dodelijk vermoeide ouders die elkaar niet konden luchten of zien. Seks stond onderaan op hun prioriteitenlijst.

S. vond het een walgelijk idee ‘dat de pik van een vent die niet de vader was, tegen het hoofdje van haar baby zou bonken’

Een half jaar na de bevalling pakten S. en haar geliefde het swingen weer op. Op dat vlak is er weinig veranderd. Ze genieten nog steeds van een partnerruil op z’n tijd: gemiddeld één keer per maand. Tijdens haar zwangerschap lastte ze een swingpauze in. Of eigenlijk een sekspauze. ‘We deden het in negen maanden twee keer,’ bekent ze. Ik knik begrijpend. S. verbrak ook tijdelijk het contact met haar scharrels. Die baalden daarvan. Zelf snapt ze niet wat er zo opwindend is aan een zwangere vrouw. Maar haar twee buitenechtelijke lovers wilden héél graag het bed delen met haar en de, eh, baby. ‘Dat is toch vreemd?’ vraagt ze. Ik haal mijn schouders op. Tja. Als je het zo brengt wel. S. vond het een walgelijk idee ‘dat de pik van een vent die niet de vader was, tegen het hoofdje van haar baby zou bonken’. Ik zie het helemaal voor me en lach hardop. Dan vraag ik voorzichtig of ze wel weet dat een penis een foetus (gelukkig!) onmogelijk kan raken. ‘Ja, ja. Natuurlijk.’ Maar toch vond ze de gedachte onverdraaglijk.

Slaap

Ik kijk op mijn horloge: 00.30 uur. De hoogste tijd om een eind te breien aan deze avond. Ik loop Duncans kant op, pak zijn hand en vraag of hij gecharmeerd is van een van de bezoeksters. Hij haalt zijn schouders op. Het stikt hier van de mooie vrouwen, daar ligt het niet aan. Maar ze laten Duncan koud op dit moment. Hij geeft eerlijk toe maar aan één ding behoefte te hebben: slaap. (En dan te bedenken dat ons kind nog geboren moet worden, dat belooft wat.)

‘Naar huis dan maar?’ vraag ik opgelucht. Hij knikt. Ik haal mijn jas uit het kluisje terwijl Duncan in de hal op me wacht. Als ik terugkom, zie ik dat een vrouw haar armen om zijn nek heeft geslagen, en hem zoent.

Duncan maakt zich ietwat paniekerig los uit haar omhelzing en ik hoor hem zeggen: ‘Sorry. Mijn vriendin is zwanger en ik ga naar huis.’ Samen lopen we naar buiten. Ik hoor de vrouw nog net tegen een vriendin zeggen: ‘Hoorde je dat, hij gaat gewoon met haar mee. Lief, hè?’ Nog voor onze hoofden thuis de kussens raken, slapen we. De tijden veranderen.

Voor nu dan.