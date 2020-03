Een goede befbeurt is hard werken

Er gaat weinig boven een befbeurt, die mening delen veel vrouwen. Of nee, ik moet het anders formuleren: er gaat niks boven een goede befbeurt. De meeste dames genieten daar meer van dan van een vingersessie. Niet gek. Want een tong is heerlijk zacht, en je hebt geen last van scherpe nagels. Ook fijn: je hebt altijd natuurlijk glijmiddel paraat. Maar een dame laten klaarkomen met je tong is niet makkelijk. ‘Hoe doe je dat?’ vraagt ene R. Hij is nog niet zo lang seksueel actief en vastbesloten een uitmuntende minnaar te worden. Dat hoor ik graag! Maar, ook als je al jaren meeloopt, kan een opfrisbeurt geen kwaad. Helaas denken veel mannen onterecht dat ze ‘likken als Lassie’ en laten te veel vrouwen hen in die waan.

Uitgehongerd dier

Vaak gaat de beffer al in het begin van een sessie de fout in, door zich als een uitgehongerd dier op de clitoris te storten. Om zich daar – of erger nog: daar ergens in de buurt – minutenlang enthousiast uit te leven. Doe dat nou niet, alsjeblieft. Bouw liever eerst rustig de spanning op. Vermijd de clitoris en vagina nog even en bijt bijvoorbeeld eerst eens zachtjes in haar oor, kus of streel haar nek en daal steeds iets verder af naar beneden. Geef haar de tijd om er écht naar te verlangen down under aangeraakt te worden. En weet dit: de meeste zenuwuiteinden van de clitoris bevinden zich aan de buitenkant. Met zo’n achtduizend zijn het er twee keer zoveel als in de eikel van een man. Hierdoor is de clitoris ook véél gevoeliger dan de eikel. De meeste vrouwen vinden het daarom niet prettig als het topje direct wordt gestimuleerd – zeker niet als ze niet zijn opgewarmd.

Houd de tong breed en plat, zodat hij niet te hard wordt, of gebruik juist alleen het puntje

Alfabet beffen

Zo, ze heeft er zin in. Mooi. Dan is het nu tijd voor het echte werk. Je kan verschillende bewegingen maken met je tong, en dat is ook aan te raden. Want afwisseling voelt lekkerder dan herhaling, vooral in het begin. Wat is er allemaal mogelijk? Nou, dit klinkt wellicht een tikkie vreemd; maar je kan het alfabet beffen. Je schrijft letterlijk letters met de tong. Of je likt simpelweg van links naar rechts, van onder naar boven of je draait rondjes. De manier waarop je je tong gebruikt, maakt ook uit. Houd hem bijvoorbeeld breed en plat, zodat hij niet te hard wordt, of gebruik juist alleen het puntje.

Mijn advies: vraag tussendoor wat je sekspartner het lekkerst vindt (techniek a of juist b). Je kunt haar favoriete liktechniek vervolgens zowel rond de clitoris of rond de hele vagina toepassen, af hankelijk van haar voorkeur. Daarnaast vinden veel vrouwen het prettig als je tegelijkertijd hun borsten en dijen streelt of de vagina penetreert met je vingers.

Extra opwinding

Oh ja, vergeet niet: geniet zelf! Dat jij het lekker vindt wat je doet, zal zorgen voor extra opwinding bij haar! En ja, beffen is hard werken – dat weet ik. Vermoeidheid van de tong is de meest voorkomende reden om te stoppen met likken en de handdoek in de ring te gooien. En dat is natuurlijk jammer. Krijg je kramp? Wissel de verschillende bewegingen dan af. Wat ook kan: gebruik je tong een tijdje als een levenloos object, en geef hem zo even rust. Steek hem zo ver mogelijk naar buiten, span hem aan en beweeg je hoofd heen en weer. Je kracht komt nu vanuit je nekspieren. Of je kunt je vingers tijdelijk gebruiken, om zo je mond te laten rusten. Ik zou zeggen: oefenen maar!