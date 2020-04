Er verschijnen elke week nieuwe, soms ronduit bizarre en unieke toys op de markt. ‘Her Ultimate Pleasure’ valt zonder twijfel in die laatste categorie. ‘Simultaneous licking, sucking & vibrating action’ staat er op de doos van het apparaat. En dat, lieve mensen, is innovatief. Al is innovatief natuurlijk niet per definitie fijn. Zuigen, likken én trillen – allemaal tegelijkertijd – dat klinkt als too much. Maar, wellicht heb ik het mis en beland ik straks in de zevende hemel. Op de achterkant van de doos staat: ‘Ze snakte altijd naar orale seks, en wilde dat ze het vaker kon ervaren. Nu kan ze dat!’ De machine moet dus het gevoel van beffen nabootsen.

Griezelig roze minitongetje

Ik haal het speeltje uit de verpakking en bekijk de paarse staaf, met aan het uiteinde een griezelig roze minitongetje. In de doos zitten nog twee verschillende soorten opzetstukken, om op de staaf te bevestigen, over het tongetje heen. Stel je een soort omgekeerd shotglaasje – zonder bodem – van plastic voor, met een doorsnede van een centimeter of vijf. De bedoeling: je zet het shotglaasje op je vulva (de schaamlippen en clitoris) en de boel wordt vervolgens vacuüm gezogen terwijl het tongetje in het midden los gaat.

Nou, het zal me benieuwen. Ik pak het ovale opzetstuk, klik het op de paarse staaf en waag een poging – zonder me verder te verdiepen in de werking van het apparaat. Ik ben zo’n type dat gebruiksaanwijzingen haat. Een Ikea-kast zet ik liever op gevoel in elkaar. Dit resulteert standaard in meer werk, maar leren van mijn fouten, ho maar. Ook nu blijkt mijn strategie ‘gewoon wat knoppen indrukken en kijken waar het schip strandt’ zacht uitgedrukt ‘niet handig’.

Als dit speeltje al doet denken aan orale seks, dan wel aan de slechtste bedbeurt ooit

Het ding begint keihard te zuigen, holy shit. Vol afgrijzen aanschouw ik hoe het shotglaasje zich tot de nok toe vult met mijn genitaliën. Het ziet er walgelijk uit. ‘Stop, stop!’ roep ik. Maar pas na een minuut – waarin ik doodsangsten uitsta – kom ik erachter met welk knopje de zuigfunctie zachter gezet wordt. In de tussentijd probeerde ik het speeltje los te rukken, wat absoluut zinloos was, en de situatie enkel verergerde. Ik hijg even uit en niet van genot. Man, ik heb nooit geweten dat de huid van mijn schaamlippen en clitoris zó rekbaar was, en liever was die wetenschap me bespaard gebleven.

Hoge geluiden

Tijd voor een Google-sessie. Is dit soms een bdsm-toy? Want je geslachtsdeel vacuüm laten zuigen is pijnlijk, weet ik inmiddels. Nee, concludeer ik even later. De naam zegt het al: Her Ultimate Pleasure is ontworpen om dames plezier te doen, geen pijn. Voor ik verder ga, verdiep ik me in de exacte werking van de vier knoppen op de paarse staaf. Ik kom erachter dat er een quick release-button op het apparaat zit. Een fijn idee, mocht het vacuümzuigen nogmaals uit de hand lopen.

Dan is het tijd voor poging twee (al gooi ik het liefst de handdoek in de ring). Ik laat het speeltje mijn lippen ditmaal zachtjes vacuüm zuigen en zet tegelijkertijd de tril- en likstand aan. Nooit eerder gebeurde er down under zóveel. Ik produceer hoge geluiden, die me vreemd in de oren klinken en moet mezelf dwingen het apparaat niet weer uit te zetten. Vastbesloten Her Ultimate Pleasure een eerlijke kans te geven, hou ik vol. Er zijn zeven likstanden, die ik allemaal probeer. Maar geen van allen bevalt me erg, dat komt vooral omdat het tongetje hard aanvoelt. En het graaft zich als het ware in mijn opgezogen geslachtsdeel.

Wat vacuüm zuigen betreft: ook als dit zachtjes gebeurt is het niet mijn ding. Voor je de – in mijn ogen logische – conclusie trekt dat geen enkele vrouw erop zit te wachten dat haar private parts vacuüm gezogen worden, weet dit: online vind ik genoeg verhalen van enthousiastelingen (en nee, dit zijn geen masochisten). Mijn eindconclusie: als dit speeltje al doet denken aan orale seks, dan wel aan de slechtste befbeurt ooit.

