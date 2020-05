Zo laat je een vrouw squirten

Ene B. schrijft dat hem het opwindend lijkt een vrouw te laten squirten. Maar ja, hoe pak je dat aan? Nou, allereerst beste B. moet ik zeggen: leuk dat jíj geil wordt van het spuitidee, maar weet dat lang niet elke vrouw erop zit te wachten dat je alles op alles zet om haar zo’n orgasme te bezorgen. Check voor je de tips die ik je in dit stuk meegeef in de praktijk brengt even of je sekspartner wel zin heeft in een squirt-experiment waarvan de uitkomst onzeker is.

Squirten is een mysterie. En hoeveel vrouwen het precies kunnen, is onduidelijk. Sommige mensen beweren dat ze elke vrouw kunnen laten squirten. Zoals Porno Bob – een pornoacteur die ik jaren geleden ontmoette. Maar aangezien ik niet inging op zijn aanbod ‘even lekker te gaan liggen’ zal ik nooit weten of het klopt wat Porno Bob zo stellig beweert.

Urinezuur

Er zijn meer vragen rondom het spuit-orgasme. Want hoe zit het met het vocht? Is het plas? Uit onderzoek blijkt dat het squirtvocht afkomstig is uit de blaas: er zit urinezuur in. Maar de samenstelling van het vocht is wel ietsje anders. Eén ding weten we wel: sommige vrouwen die kunnen squirten, vinden het geweldig. Dus ik snap het volledig als je geliefde of scharrel nieuwsgierig is naar dit mysterieuze orgasme. Wie een poging wil wagen om een dame een squirt-orgasme te bezorgen, doet er goed aan een fijne sfeer te creëren. Die zal haar helpen te ontspannen (erg belangrijk). Dus: dim het licht, steek een kaarsje aan en zorg voor een aangename temperatuur. Knip je nagels – want het gaat er straks wild aan toe – en zet muziek op die jullie in de stemming brengt.

Lang niet elke vrouw spuit of druppelt. Vaak ge­beurt er helemaal niks

Voor jullie aan de slag gaan is het belangrijk dat ze haar blaas leegt. Een spuit-orgasme kan in het begin hetzelfde gevoel geven als wanneer ze moet plassen. Dit maakt het lastiger voor haar om zich over te geven. Wanneer ze zeker weet dat haar blaas leeg is, wordt het gemakkelijker om dit gevoel los te laten. En dan: neem de tijd voor het voorspel. Ga niet gehaast te werk. De squirttechniek voelt alleen lekker als ze goed is opgewarmd.

G-spot

Begin dus met het stimuleren van haar erogene zones. Of laat haar eerst klaarkomen op de ‘reguliere manier’. Is ze opgewonden? Goed bezig! Dan kan het squirt-experiment beginnen. De g-spot bevindt zich binnenin de vagina, op ongeveer vijf centimeter van de ingang. Ga met twee vingers naar binnen (gebruik eventueel wat glijmiddel). Aan de bovenzijde, ter hoogte van de clitoris, in de richting van de buik, voel je als het goed is een kleine verdikking. Dit plekje kan wat geribbeld aanvoelen. Gevonden? Maak nu met beide vingers een wenkende kom hier-beweging, zachtjes over het plekje. Peil de reactie van je partner en vergeet niet: het draait om háár plezier. Geniet ze niet, stop er dan mee. Bijna alle vrouwen hebben clitorisstimulatie nodig voor een orgasme, dus beperk je niet tot de g-spot alleen. Ga liever voor dubbele stimulatie. Met je ene hand stimuleer je de gspot, met de andere de clitoris. Maar je kan natuurlijk ook een seksspeeltje of je tong gebruiken voor clitorale stimulatie. Of laat je vriendin er zelf bij masturberen. Dat is wel zo makkelijk.

Wordt haar ademhaling steeds zwaarder? Voer het tempo dan op. Last van een lamme hand? Wissel links en rechts af. En: blijf checken of ze het lekker vindt wat je allemaal uitspookt. Wanneer het hoogtepunt nabij is, plaats je je middelvinger achter je wijsvinger, om meer druk te kunnen uitoefenen. Maar besef: lang niet elke vrouw spuit of druppelt. Vaak gebeurt er helemaal niks. Want het squirtorgasme is helaas niet voor iedereen weggelegd.