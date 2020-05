Wie denkt Henk Krol wel dat hij is?

Met veel bombarie vertrok hij bij 50Plus, de partij in puin achterlatend.

Wat een gedoe rond Henk Krol. Wat is er nu weer?

De Kamerleden van de politieke partij 50Plus, waarvan Henk Krol fractievoorzitter was, voelen zich door hem genaaid. Onlangs kondigde hij zonder overleg aan de partij te verlaten. Twee weken eerder had hij in het diepste geheim al de website voor zijn nieuwe Partij voor de Toekomst vastgelegd. Meneer begint dus lekker voor zichzelf en komt daarmee als plotselinge concurrent lijnrecht tegenover zijn oude partijmaatjes te staan. Die drie overgebleven Kamerleden van 50Plus, Léonie Sazias, Corrie van Brenk en Gerrit Jan van Otterloo, vinden Krol maar een boefje die ervandoor gaat met een van hun zuurverdiende zetels. De reden van zijn vertrek is onder meer het aanhoudende gerommel en geruzie in de partij. Partijvoorzitter Geert Dales wordt gezien als de oorzaak van alle problemen, maar dat zal de sinds kort vegetarische Henk Krol nu nog een worst wezen: weg is weg.

Er is altijd wel reuring rondom Krol, hoe doet die man dat toch?

Waar hij ook bezig is, overal ontstaat tumult. Als hoofdredacteur van de Gay Krant kwam Krol in 2005 in opspraak door de verkoop van een gevaarlijk erectiemiddel. Hij zag zijn blaadje in 2013 failliet gaan met hoge schulden aan de Belastingdienst. Een jaar eerder probeerde Krol via een advocaat te voorkomen dat het tijdschrift Winq een kritisch artikel over hem publiceerde. In 2013 werd Krol veroordeeld tot een boete van 750 euro voor het hacken van een beveiligd medisch systeem. Verder was er een hoop gedoe rondom twee ton subsidie, die Krol voor privédoelen zou hebben gebruikt; hij werd vrijgesproken. In 2015 feliciteerde hij op Facebook tweemaal iemand die reeds overleden was, wat zowel afkeuring als hilariteit opleverde. Onzichtbaar is ie zeker niet.

Wat vindt Henk Krol van zichzelf?

Wat vinden wij van Henk Krol?

We weten bij hem nooit precies wat voor vlees we in de kuip hebben.

Léonie Sazias Kamerlid 50PLUS

‘Binnen de partij gaat het met ons nu weer heel goed. We zijn blij dat de kogel door de kerk is na weken van trekken en niet weten waar we aan toe waren. Tot op het laatst zei Henk dat hij met een oplossing zou komen die ons allemaal positief zou verrassen. De laatste week hebben we nog keihard gewerkt aan een stappenplan om zijn eisen en veranderingen door te kunnen voeren. Maar hij was achteraf allang bezig met andere dingen, daarmee heeft hij ons op een verkeerd spoor gezet. Ja, ik ben wel boos op Henk. Hij had voor zijn fractie op moeten komen of had ervoor kunnen kiezen om open kaart te spelen. Sommige mensen die al jaren met hem samenwerken, zijn met een pamfletje in de brievenbus afgescheept. Bij de partij overheerst momenteel een opgelucht en krachtig gevoel, we worden hier een hechtere groep door. We zijn van het gezeik af en hebben zin om dóór te gaan.’

Edwin Reinerie hoofdredacteur Winq

‘Toen Krol in 2012 Kamerlid en lijsttrekker werd, bekleedde hij een publieke functie. Bovendien had hij aan een breed publiek verantwoording af te leggen, dus vonden we dat hij best even mocht worden doorgelicht. Het werd een opsomming van een aantal dingen die Krol in het verleden had gedaan en waarvan wij vonden dat die een luchtje hadden. Je moet het wel in de juiste tijd zien: destijds was het allemaal nog fantastisch wat Krol deed. Je kon eigenlijk niks kwaads over hem vinden, dus hebben wij ook zijn zakelijke escapades met een duister randje laten zien. Ik heb Krol de tekst destijds vooraf toegestuurd, maar hij reageerde niet. Toen we al gedrukt waren, kregen we een brief van zijn advocaat met allerlei dreigementen, zoals de oplage vernietigen. We hebben het gewoon gepubliceerd. Pas later ontstond in de media en bij het grote publiek de vraag of het allemaal wel zo oprecht en geweldig was wat hij deed. Ik vind Krol een creatieve man, maar hij zoekt de creativiteit weleens in hoeken waar misschien weinig kansen liggen. Toen zijn kantoor bij de Gay Krant aan een opknapbeurt toe was, heeft hij een tv-programma ingeschakeld voor een make-over. Typisch Krol. Hij tovert vaak een konijn uit de hoed. Dat lijkt hij nu in de politiek weer te doen. Ik merk dat de mensen er een beetje moe van zijn.’

Frits Wester politiek verslaggever

‘Henk Krol ken ik al jaren. De afgelopen weken heb ik veel contact met hem gehad. Ik weet dat hij flink worstelde met zijn situatie; hij wilde zijn kiezers niet teleurstellen, maar was het gedoe in de partij helemaal zat. Henk was het gezicht van 50Plus en haalde veel voorkeursstemmen binnen. Hij heeft een grote gunfactor: hij is een grappige man, altijd optimistisch en naar buiten toe altijd vrolijk. Hij stort zich nu in een nieuw politiek hoofdstuk. Of het wat wordt, ik weet het niet. Ik verwacht er geen heel grote dingen van. Als hij met twee, drie zetels in de Kamer komt, is hij spekkoper. Wat hij achterlaat bij 50Plus, is alleen maar chaos. Ik denk dat die partij einde verhaal is.’

Frank Sanders weduwnaar Jos Brink

‘Henk kreeg in 2009 de eerste Jos Brink homo-emancipatieprijs. Hij werd gewaardeerd om zijn “fundamentele bijdrage aan de bevordering van de sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland”. Henk verdiende de prijs vanwege zijn Gay Krant, die jarenlang dé vraagbaak was voor heel homo-Nederland. Moeilijke dingen werden openbaar en bespreekbaar. Ik ken Henk persoonlijk; ik vind hem geestig, slim en spitsvondig. Ook is hij opportunistisch, maar dat zijn we allemaal als je voor je eigen zaak vecht. Er is wel altijd wat met Henk. Dat had hij als jonge jongen al – met zijn grote bos krullen was hij best een knappe man – en dat heeft hij nog steeds. Bij Henk gebeurt nooit iets in stilte.’