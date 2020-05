Neerlands Hoop: Jouri Schoemaker

Deze week: Pieter Pot-oprichter Jouri Schoemaker (29).

Wat is je beste beslissing van de laatste twaalf maanden?

Om mijn nieuwe bedrijf Pieter Pot te starten. Vier jaar geleden was ik een van de oprichters van de start-up Shake-on. Dat maakt slimme armbandjes voor beurzen en congressen, waarmee dragers automatisch contactgegevens uitwisselen door elkaars handen te schudden. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een lopend bedrijfje, maar op den duur miste ik de drive. Ik wilde iets nieuws starten, iets dat bijdraagt aan een duurzamere wereld. Pieter Pot richt zich op verpakkingsvrij boodschappen doen: momenteel bezorgen we tweehonderdvijftig artikelen – en dat assortiment blijft groeien – in glazen weckpotten. Zijn de potten leeg, dan nemen we ze met de volgende bestelling mee terug, maken ze schoon en vullen ze opnieuw. Toen dit idee oppopte, dacht ik meteen: dit is ’m!’

De afgelopen jaren is de ene verpakkingsvrije winkel na de ander op de fles gegaan. Waarom werkt jouw aanpak wel?

‘We willen allemaal graag af van plastic verpakkingen. Maar inderdaad, een verpakkingsvrije winkel waar je naartoe moet met je eigen potten, werkt niet. Het gros van de consumenten wil die moeite niet doen, ik zou het zelf ook niet doen. Deze winkels zijn gestart door eco-warriors, idealisten maar niet per se goede ondernemers. Ze misten de commerciële mindset om door te kunnen groeien, en die heb ik wel. Ik geloof erin dat een ondernemer een product zo moet maken – aantrekkelijk, gemakkelijk en niet duurder – dat het de mensen beweegt een duurzame keuze te maken. Juist daarmee kun je een grotere impact realiseren. Hoe harder je groeit, hoe meer consumenten je bereikt. Daarom wilde bijvoorbeeld Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager juist wél met Unilever samenwerken. Hij wist dat hij daarmee een veel grotere impact kon hebben dan wanneer hij puur een idealist was gebleven die geen enkele concessie wil doen.’

Hoe zag de start van Pieter Pot eruit?

‘Ik heb vriendelijk aan mijn vriendin gevraagd of ik één kamer in het huis die nog niet was ingericht, mocht gebruiken als opslagruimte. Daar stalde ik mijn eerste glazen potten van Ikea en de bulkgoederen die ik had ingekocht. Dat waren pasta, rijst, noten, ontbijtgranen, koffie, thee; voorraadkastproducten die lang houdbaar zijn. Daarna heb ik een simpel webshopje gemaakt, kocht een tweedehands bakfiets en daarmee ben ik in mijn stad Rotterdam gaan bezorgen.’

Liep het meteen storm?

‘Op social media werd het heel snel opgepikt door allerlei zero waste-platforms en -influencers. Die begonnen mijn initiatief te delen en daarmee kreeg het enorm veel aandacht. Mijn allereerste klanten waren nog echt de idealistische eco-warriors, die bereid zijn extra moeite te doen voor de duurzame keuze. Ze waren lyrisch dat ze überhaupt een mogelijkheid hadden om verpakkingsvrij boodschappen te doen. Maar ik wilde de massa bereiken, ik kon niet eeuwig door Rotterdam rond blijven fietsen. Samen met mijn compagnon Martijn Bijmolt hebben we er toen eigen spaargeld in gestopt. Zo konden we een opslagruimte huren, dispensers kopen om de potten sneller te vullen en het assortiment flink uitbreiden: van olijfolie en koekjes tot sauzen en tandpastatabletten. Afgelopen zomer zaten we in RTL Nieuws en dat zorgde voor zo’n enorme toestroom naar onze site dat we een wachtlijst moesten aanmaken. Die stroomde vol met duizenden mensen. Dat heeft ons getriggerd om een crowdfundingcampagne te doen. Met de drie ton die we daarmee hebben opgehaald, konden we landelijk uitrollen. Dat was ook nodig, want alleen in Rotterdam lukte het ons niet om van Pieter Pot een winstgevend bedrijf te maken. Martijn en ik hebben driekwart jaar zelf op de bakfiets gezeten. Sinds een maand hebben we de bezorging uitbesteed aan PostNL Food, dat ook de lege potten mee terug neemt.’

Hoe bevalt het je om in deze wereld rond te lopen? Dit is heel iets anders dan beurzen en congressen.

‘We mogen commercieel flink groeien, want dat creëert alleen maar meer duurzame impact. We profiteren ervan als we meer klanten krijgen, maar de grootste profiteur is het klimaat. Dat voelt fijn. Ook vind ik het leuk dat we een consumentenmerk zijn. Mijn vorige start-up was business-to-business, dan ben je bezig met sales en – kort door de bocht – hielen likken. Nu ben ik echt een merk aan het bouwen. Ik wil dat Pieter Pot de Tony’s Chocolonely of Vegetarische Slager van de verpakkingsvrije boodschappen wordt. Wat zij doen met slaafvrije chocola en vleesvervangers, wil ik doen met verpakkingen: hét toonaangevende merk worden.’

Wat zijn je plannen voor de nabije toekomst?

‘Onze ambitie is om het allereerste circulaire verpakkingsbedrijf te worden. Om de consument het ultieme gemak te bieden, gaan we werken met de grote levensmiddelenproducenten – Unilever, Nestlé, PepsiCo – om hun merkproducten in onze potten bij Albert Heijn en Picnic te krijgen. Daarvoor zijn we een slimme pot aan het ontwerpen. Die registreert wat erin zit, de hoeveelheid en hoelang het nog houdbaar is. Zodat jij straks precies weet wat er in je kastje staat en je dus niks meer dubbel hoeft te kopen. Behalve een melding als het bijna over de datum is, krijg je ook receptentips op basis van de potten die je hebt. Voor de supermarkten zijn die slimme potten ook handig, want ze weten dan precies wat er in hun schappen staat en wat de houdbaarheidsdatum is. Dat inzicht hebben ze op dit moment niet. De vakkenvuller is degene die pas ziet of een product over de datum is of dat er nog snel een kortingssticker op moet. Dat zorgt voor enorme voedselverspilling. Het gaat momenteel allemaal ontzettend snel, maar Pieter Pot is er nog lang niet. We zijn er pas als ik over vijf jaar op straat tien willekeurige mensen aanspreek en meer dan de helft Pieter Pot kent of gebruikt. Dat is onze visie: dat verpakkingsvrij boodschappen doen een standaard optie wordt voor de gemiddelde consument.’

Potje Risken

Samen met zijn zus Tara organiseert Jouri in 2015 het allereerste NK Risk, een jaar later gevolgd door het eerste NK Trefbal.

Potje pitchen

Als medeoprichter van de start-up Shake-on, dat slimme armbandjes maakt, wint Jouri in 2016 het NK Pitchen.

Potje boodschappen

Met zijn nieuwe bedrijf Pieter Pot wil hij zorgen dat verpakkingsvrij boodschappen doen de standaard wordt.