Overschatte mensen: Prins Bernhard

Hij werd op 29 juni 1911 geboren in Jena, onder de naam Bernhard August Horst Joachim Gunther Adolf Hermann Joseph Heinrich Reingold Isabelle Gustav Louis Sjoerd Henk Kees von Lippe-Biesterfeld, als zoon van Jan von Lippe-Biesterfeld, dertiende baron van de driehoek Saksen-Weimar-Süd Bayern, die werkloos was, maar in het zwart wat bijverdiende als handelaar in Arabische hengsten, als makelaar met als specialiteit kastelen en als wijnproever in de koningshuizen van Europa. Bernhards moeder was freule Sjaan von BippeLosterfield, de 39ste gravin van Westfalen, die zich inzette voor goede doelen, onder andere het verzamelen van blokfluiten voor arme kinderen met een verhemelte-ontsteking.

Bernhard groeide derhalve op in onmetelijke rijkdom, op z’n veertiende had hij al zes Mercedessen, een eigen tuinhuis en een bandana in bladgoud. Er wordt gefluisterd dat hij in de oorlog lid was van diverse naziclubjes, maar dat was er slechts eentje: de Von Ribbentrop-tennisclub in Hamburg, waar Bernhard alleen dubbelspel speelde met een half-Joodse onderduiker, dus qua nazisme viel dat mee.

Bernhard schopte Hofmans het paleis uit, en ging zo nu en dan, om haar te pesten, in haar voortuintje schijten

Nog voor de oorlog was de niet al te fraaie Nederlandse prinses Juliana hopeloos op zoek naar een gearrangeerde echtgenoot, en in een dronken bui zei Bernhard ja tegen haar en verkaste hij naar Holland. In de oorlog vluchtte hij naar Engeland, waar hij verbindingsofficier werd voor de geallieerde geheime dienst. In het openbaar maakte hij zich nooit bekend door z’n naam te noemen, maar wel door een witte anjer in z’n knoopsgat te dragen, zodat iedereen als nog wist wie hij was. De cabaretier Hans Teeuwen heeft ooit, na jarenlang onderzoek, ontdekt dat Bernhard eigenlijk een bruine anjer had willen dragen, maar dat mocht niet van Juliana. Met deze Juliana moet Bernhard toch minstens vier keer seks hebben gehad, want ze kregen vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina, die opgevoed werden door de gebedsgenezeres Greet Hofmans, die Bernhard niet kon uitstaan en Juliana vroeg om van die eikel te scheiden. Bernhard schopte Hofmans het paleis uit, en ging zo nu en dan, om haar te pesten, in haar voortuintje schijten.

Bernhard werd van vele dingen beschuldigd, met als kers op de taart de Lockheed-affaire, waarbij werd gezegd dat de prins van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant steekpenningen zou hebben ontvangen om hun machines bij de regering aan te bevelen. Hiermee geconfronteerd zei Bernhard: ‘Lockheed? Nog nooit van gehoord. Ik weet niks van schilderkunst.’

Gedurende de laatste zestig jaar van z’n leven had hij gezondheidsproblemen, kreeg hij kale plekken in z’n baard, kon hij niet meer tegen de geur van Juliana en overleed hij in Utrecht op 1 december 2004. De prins was dood, weg met de prins!