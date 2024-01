Krijgt jouw vrouw een keelorgasme tijdens het deep throaten?

Ik blader door het boek Kom Je Ook?, de ultieme orgasmegids voor iedere vrouw. Een soort orgasmebijbel, die ook mannen broodnodig moeten lezen. Want er valt op dit vlak nog genoeg te leren.

Oefening baart kunst is het motto van schrijfster Laura Hiddinga. Haar boek staat vol met tips om alleen of met partner te werken aan meer, betere en andere orgasmes. Eh, andere? Ja. Volgens Laura bestaan er dertien soorten. Bekende, zoals het vaginale en clitorale hoogtepunt. Maar ik lees ook over orgasmes waarvan ik nooit eerder hoorde. ‘Een keelorgasme?!’

Ik kijk auteur Laura verbijsterd aan. We drinken koffie en praten over vrouwen en seksplezier. Ik schud met mijn hoofd. Dat moet een fabel zijn, verzonnen door een grapjas die poogde zijn vrouw ervan te overtuigen dat een penis, diep in de keel héérlijk is. Laura: ‘Ja, ik vond het ook moeilijk te geloven.’

Maar nadat ze een oproep plaatste in de Facebook-groep van online seksmagazine LotteLust waarvoor zij schrijft, stroomden de andere orgasme-ervaringen van lezeressen binnen. Laura las ze allemaal. ‘We kregen ook een paar verhalen over het keelorgasme binnen.’

Ik ken geen vrouwen die deep throaten als bijzonder plezierig ervaren. Oké, het idee kan opwindend zijn. Zo van: kijk mij eens, ik lijk wel een pornoster. En het is natuurlijk leuk de geliefde of scharrel te zien genieten. Maar het zelf werkelijk lekker vinden: onmogelijk. Tenzij kokhalzen terwijl de tranen over je wangen stromen jouw idee van een feestje is.

Bizar genoeg geldt dat dus voor sommige dames, weet Laura. In Kom Je Ook? staat het verhaal van een 41-jarige vrouw opgetekend. Ze vertelde Laura dat ze het gevoel van een penis in haar keel waanzinnig vindt. Sterker nog: ‘De vrouw krijgt mindblowing orgasmes van keelneuken.’

Klinkt dit jou als muziek in de oren? Weet dit: ja, het is mogelijk dat vrouwen het orgasmegevoel ervaren zonder dat de clitoris gestimuleerd wordt. Maar de kans dat jouw geliefde plezier beleeft aan deep throaten, en hier zelfs van klaarkomt, is heel, héél klein. Hang dus niet direct de vlag uit. Het overgrote deel van de vrouwen komt enkel en alleen klaar van clitorale stimulatie.

Maar er zijn dus uitzonderingen. Zelf heb ik nog nooit zo’n ander orgasme mogen ervaren. Hoe zit dat bij mijn vriendinnen? Veruit de meesten zijn net zo bleu als ik op dit gebied, concludeer ik na een belrondje. Maar N. (33) ervaart bijzondere opwinding van een tepelorgasme. ‘Helemaal zonder dat je clitoris wordt aangeraakt?’ vraag ik. ‘Ja!’ antwoordt ze enthousiast. Hoe dan, wil ik weten. Ze heeft geen idee. ‘Maar het voelt alsof er een rechtstreekse verbinding is tussen mijn borsten en clitoris.’

Het gebeurde een aantal jaar geleden per ongeluk voor het eerst. N. wist niet wat haar overkwam, maar was in de wolken. Sinds die tijd bereikte ze een paar keer een orgasme via haar tepels. ‘Het lukt lang niet altijd, hoor. Dat maakt het extra speciaal.’

J. (29) kan ook anders komen. ‘Ik heb slaaporgasmes.’ Dat mannen natte dromen hebben, weten we allemaal. Maar dat vrouwen ook orgasmes kunnen krijgen tijdens hun slaap, is niet algemeen bekend. J. wist niet dat het mogelijk was. Tot ze het zelf ervoer. ‘Het is een vreemde ervaring,’ zegt ze. ‘Zeker die allereerste keer.’ Inmiddels is ze eraan gewend. ‘Ik word wakker terwijl ik klaarkom, met de vage herinnering aan een geile droom.’ Dat klinkt goed! J.: ‘Oh ja, het is fantastisch.’

Mannen hebben vaak natte dromen in hun tienerjaren of als twintiger, maar vrouwen ervaren deze slaaporgasmes meestal als ze rond de 45 jaar zijn, blijkt uit onderzoek. Er is dus nog hoop voor mij op een slaaporgasme!

Ook mannen kunnen op bijzondere manieren klaarkomen. Ik sprak ooit ‘een levende deurmat’. Een man die ervan geniet gebruikt te worden als voetveeg. Hij is het gelukkigst als er tien vrouwen met naaldhakken bovenop hem staan. Het is hem zelfs gelukt klaar te komen toen een hooggehakte dame balanceerde op zijn lies. Het orgasme, van mannen én vrouwen werkt dus in mysterious ways. Misschien heb jij wel een unieke erogene zone. Ik zou zeggen: (s)experimenteer!