Wie denkt Harry Vermeegen wel dat hij is?

Nog steeds grappig?

Een held uit de jaren 80 en 90 van wie we niet veel meer horen. Bewust?

Als we diep in het hart van Harry kijken, zou hij waarschijnlijk niets liever willen dan een satirisch tv-programma maken met de profvoetballers van nu. Op dezelfde manier als het uiterst vermakelijke Pisa, Verona, Die 2 en Die 2 Nieuwe Koeien, dat hij vroeger zo succesvol met Henk Spaan maakte. Maar de tijden zijn veranderd. Spaan en Vermeegen gingen in 1996 op een vervelende manier uit elkaar en blijkbaar is er in de huidige programmering geen plek meer voor de kolder van Vermeegen. En dus vermaakt hij zichzelf en zijn volgers met korte filmpjes op zijn socialmediakanalen. Of dat net zo leuk is als toen? Ach, smaken verschillen.

Ik heb bewezen dat ik heel goed in mijn eentje verder kan

Het privéleven van Vermeegen schijnt ook best satirisch te verlopen?

Wat de media niet wisten, is dat Vermeegen in 2017 is gescheiden van zijn vrouw Karin. De reden? De liefde! De kale sportjournalist zat tijdens een thuiswedstrijd van Feyenoord toevallig naast een getrouwde vrouw, bij wie de vonk ook oversloeg. Cupido scoorde en Vermeegen werd zo verliefd als een schooljongetje. Nadat hij eerst jaren op Aruba en in Florida woonde, is hij nu samen met zijn nieuwe vlam Mirjam naar Spanje geëmigreerd. Vandaar dat zijn zelf geschoten vermakelijke video’s vaak een mediterraan decor hebben.

Geen tv-zender wil hem meer hebben en nu gaat hij met zijn telefoontje bij kleedkamerdeuren itempjes staan maken. Het is eigenlijk heel treurig

Wat vindt Harry Vermeegen van zichzelf ?

‘Ik snap niet waarom Henk Spaan zo boos was. Maar ik heb bewezen dat ik heel goed in mijn eentje verder kan.’

Wat vinden wij van Harry Vermeegen?

We willen geen Nieuwe Koeien uit de sloot halen, maar wat zou er nou gebeurd zijn tussen Die 2?

JAAP STAM oud-profvoetballer & oud-collega

Voordat ik ging trouwen, kwam Harry iets opnemen over mijn aanstaande bruiloft. Ik speelde toen bij PSV en het klikte wel tussen ons. Later gingen we samen items maken voor zijn programma De Regenjas, zelfs met kostuums en noem maar op. Onze samenwerking was leuk. Ik speelde een norse houding, maar we lagen soms diep in de slappe lach. Tijdens het WK van 1998 in Frankrijk namen we onze items stiekem op. Harry haalde me stilletjes op bij de achteruitgang van het spelershotel, we spraken dan af bij de wasserette. Het was net een film. Of bondscoach Guus Hiddink het wist? Misschien hoorde hij het via via, maar hij kneep weleens een oogje toe. ’s Middags trainde ik gewoon weer.’

Het klikte wel tussen ons

HENK SPAAN voormalig favoriete collega

‘Vind je het goed als ik me van commentaar onthoud? Er zijn genoeg mensen die van alles over Harry willen zeggen en ik hoor daar niet bij. Nee, ook niet over onze samenwerking of over de mooie programma’s die we hebben gemaakt. Ik wil helemaal niets over hem zeggen. Behalve: hartelijk gefeliciteerd.’

Ik zeg niets over hem

KEES JANSMA generatiegenoot

‘Met Harry heb ik jarenlang samengewerkt bij dagblad De Tijd in Amsterdam en bij het radioprogramma Tussen Start & Finish. Harry is een entertainer. Hij heeft een eigenschap die ik totaal niet bezit, namelijk grappig zijn. Zijn typetjes en sketches zijn jarenlang door heel veel mensen heel erg leuk gevonden. Daarmee onderscheidde hij zich van anderen, ook van mij. In zijn beste dagen was hij buitengewoon geestig. Hij kon hard werken. In zijn grappige items was hij bloedserieus; humor was voor hem een serieuze zaak. Door die fanatieke houding kon hij mensen tegen zich in het harnas jagen. Ik vond zijn items met Jaap Stam ongelooflijk grappig. Wat Harry tegenwoordig online doet, dat volg ik niet.’

In zijn beste dagen was hij geestig

MIRJAM VERMEEGEN zijn nieuwe vrouw

‘Humor is onlosmakelijk aan Harry verbonden. Het is bijzonder om samen te leven met iemand die zo’n enorm gevoel voor humor heeft. We hebben samen veel lol en plezier, maar natuurlijk liggen we hier niet de hele dag in een deuk. André van Duin loopt ook niet de hele dag met een scheve mond in huis rond. De beroemde regenjas heeft Harry niet meer. Hij is erg ad rem en kan dingen goed analyseren. Harry is ook een heel belezen man, dat weten niet veel mensen. Hij leest online veel kranten en nieuwssites uit binnen- en buitenland. Thuis is hij rustig, maar hij zorgt wel voor de nodige hilariteit en gezelligheid; het is nooit saai met Harry. Henk Spaan? Op een gegeven moment was het gewoon op. Ze zijn geen vrienden en bellen elkaar niet. Ze kregen beiden hun eigen interesses, die pasten niet meer bij elkaar. Toen was het tijd om afscheid te nemen. Er is geen ruzie, maar ook geen contact. Daar hebben ze beiden geen behoefte meer aan. Prima zo.’

RONALD DE BOER oud-profvoetballer

‘Harry is in de jaren 80 en 90 vaak bij ons geweest. Voor die tijd waren zijn programma’s geweldig. Het was luchtig, grappig en entertainend. Je liet je meegaan in Harry’s enthousiasme. Ik weet nog dat ik een bal door een openstaand slaapkamerraam moest schieten. Tegen mij deed Harry altijd heel leuk, tegen zijn crew kon hij best snauwerig zijn, dat verwachtte je niet. De laatste tijd heb ik moeite met hem. Ik kan niet meer lachen om zijn selfie-video’s, soms is het zelfs gênant. Het ergste vond ik zijn item met Bryan Roy, die duidelijk zichzelf niet was in dat fragment. Harry had ervoor moeten kiezen om het niet te publiceren. Dat deed hij echter wel, puur om te scoren over de rug van iemand die vroeger altijd met hem meewerkte. Dat verwijt ik hem.’